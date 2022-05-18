الأمين العام يدعو الدول إلى العمل معا بتضامن وبصورة عاجلة لإنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري حول الأمن الغذائي العالمي الذي عقدته الولايات المتحدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال فيه إن الحرب في أوكرانيا تضخم وتسرع العوامل المحفزة لانعدام الأمن الغذائي، مثل تغير المناخ، وفيروس كوفيد -19، وعدم المساواة.

ولفت الأمين العام الانتباه إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد قد تضاعف في غضون عامين فقط - من 135 مليون شخص قبل انتشار الجائحة إلى 276 مليونا اليوم، مع أكثر من نصف مليون يعانون من ظروف المجاعة - بزيادة أكثر من 500 % منذ عام 2016.

وقال إن "هذه الأرقام المخيفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالصراع، كسبب ونتيجة"، مشيرا إلى أنه "إذا لم نقم بإطعام الناس، فإننا نغذي الصراع".

مسببات الجوع

وأضاف أن حالة الطوارئ المناخية هي محرك آخر للجوع العالمي، مشيرا إلى أن 1.7 مليار شخص تأثروا بالطقس القاسي والكوارث المتعلقة بالمناخ على مدى العقد الماضي.

علاوة على ذلك، أدت الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي عن طريق خفض الدخل وتعطيل سلاسل التوريد، مما أدى إلى انتعاش اقتصادي غير متكافئ. وقد تم تقييد الوصول إلى الأسواق المالية، حيث أصبحت بعض الدول النامية الآن على شفا التخلف عن سداد الديون.

قال السيد غوتيريش: "الآن الحرب في أوكرانيا تضخم وتسرع كل هذه العوامل: تغير المناخ، كوفيد، وعدم المساواة".

© UNICEF/Giacomo Pirozzi طفل يبلغ من العمر أربعة أشهر يتم تغذيته بالملعقة من قبل أحد العاملين في مستشفى في مقاطعة البنجاب، باكستان.

تداعيات حرب أوكرانيا

فيما بينهما، تنتج أوكرانيا وروسيا ما يقرب من ثلث القمح والشعير في العالم ونصف زيت عباد الشمس. روسيا وبيلاروس هما المنتجان الثاني والثالث في العالم للبوتاس، وهو مكون رئيسي للأسمدة.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الحرب تهدد "بدفع عشرات الملايين من الناس إلى حافة انعدام الأمن الغذائي، يليها سوء التغذية والجوع الجماعي والمجاعة، في أزمة قد تستمر لسنوات".

"في العام الماضي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو الثلث، والأسمدة بأكثر من النصف، وأسعار النفط بنحو الثلثين".

ارتفاع معدلات الجوع يدمر المجتمعات

وفي الوقت نفسه، تفتقر معظم البلدان النامية إلى الحيز المالي للتخفيف من وطأة هذه الزيادات الضخمة مع عدم قدرة الكثير منها على الاقتراض لأن الأسواق مغلقة في وجهها.

وأوضح أنه "إذا استمرت أسعار الأسمدة المرتفعة، فقد تؤثر أزمة الحبوب وزيت الطهي اليوم على العديد من الأطعمة الأخرى بما في ذلك الأرز، مما يؤثر على مليارات الأشخاص في آسيا والأمريكتين".

بالإضافة إلى ذلك، يتعرض الأطفال لخطر التقزم مدى الحياة؛ وسيصاب ملايين النساء والأطفال بسوء التغذية؛ سيتم إخراج الفتيات من المدرسة وإجبارهن على العمل أو الزواج؛ وستشرع الأسر في رحلات خطرة عبر القارات، فقط من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن "معدلات الجوع المرتفعة لها تأثير مدمر على الأفراد والأسر والمجتمعات".

© WFP/Tatiana Stoliarenko نساء يحصلن على المساعدة من قبل برنامج الأغذية العالمي في أوبلاست دونيتسك بأوكرانيا.

خمس خطوات عاجلة

ومع ذلك، إذا عملنا معا، سيكون هناك ما يكفي من الطعام للجميع، كما قال الأمين العام، مضيفا أن "القضاء على الجوع في متناول أيدينا".

ثم حدد الأمين العام خمس خطوات عاجلة لحل الأزمة قصيرة الأجل ومنع حدوث أضرار طويلة الأجل، بدءا من تقليل ضغط السوق عن طريق زيادة الإمدادات الغذائية - دون قيود على الصادرات والفوائض المتاحة لمن هم في أمس الحاجة إليها.

"ولكن لنكن واضحين: لا يوجد حل فعال لأزمة الغذاء دون إعادة دمج إنتاج أوكرانيا الغذائي، وكذلك الأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا وبيلاروس، في الأسواق العالمية، على الرغم من الحرب".

ثانيا، يجب أن تغطي أنظمة الحماية الاجتماعية جميع المحتاجين بالغذاء والنقود؛ ويجب توفير المياه والصرف الصحي والتغذية ودعم سبل العيش.

رابعا، يجب على الحكومات تعزيز الإنتاج الزراعي والاستثمار في أنظمة غذائية مرنة تحمي صغار منتجي الأغذية.

خامسا وأخيرا، يجب تمويل العمليات الإنسانية بالكامل لمنع المجاعة والحد من الجوع.

دعوة للتضامن

في الختام، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل تتعقب تأثير الأزمة على الأشخاص المعرضين للخطر، وتحدد الحلول وتدفع في اتجاه التوصل إلى حلول.

وقال: "أزمة الغذاء لا تحترم الحدود، ولا يمكن لدولة أن تتغلب عليها بمفردها".

"فرصتنا الوحيدة لانتشال ملايين الأشخاص من الجوع هي العمل معا بشكل عاجل وبتضامن".

أهمية النية الحسنة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ترأس اجتماع اليوم الذي ناقش فيه وزراء خارجية حوالي 30 دولة متنوعة إقليميا الخطوات اللازمة لمعالجة الأمن الغذائي العالمي والتغذية والقدرة على الصمود.

وصف السيد بلينكين الوضع الحالي بأنه "أكبر أزمة انعدام أمن غذائي عالمية في عصرنا"، وعزا حالة الطوارئ إلى الصراع والجفاف والكوارث الطبيعية - التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

على الرغم من الأمل، قال إنه "لا يزال هناك طريق لنقطعه" وأن "الآثار الأمنية والاقتصادية والمالية المعقدة تتطلب حسن النية من جميع الأطراف".

ولمواجهة الأزمة العالمية، أعلن وزير الخارجية الأمريكية عن 215 مليون دولار كمساعدات إنسانية.

دعوة عاجلة لفتح الموانئ

© WFP/Saleh Hayyan أسرة تشترك في وجبة طعام في اليمن من المعونة التي يقدمها برنامج المساعدات الغذائية الشهري التابع لبرنامج الأغذية العالمي.

من جانبه، لفت المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، الانتباه إلى عالمنا "شديد الهشاشة" نتيجة سنوات الصراع والأوبئة والتهديدات المناخية.

كما أشار إلى أن العجز الحالي في التمويل يمكن أن يعيق وصول ما يصل إلى أربعة ملايين شخص إلى الغذاء.

بالإضافة إلى ذلك، أشار المسؤول الأرفع في برنامج الأغذية العالمي إلى أن "الإخفاق في فتح الموانئ" في أوكرانيا وخارجها سيدفع الناس إلى شفا المجاعة.

على الرغم من أن "الصوامع ممتلئة"، إلا أن الحصار والعوائق الأخرى تجعل الوصول إليها غير ممكن، كما قال السيد بيزلي، داعيا الحكومات على "تصعيد" إجراءاتها الآن.

