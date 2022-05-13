مجلس الأمن يدين "بشدة" مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة

13 آيار/مايو 2022
استنكر أعضاء مجلس الأمن "بشدة مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة وإصابة صحفي آخر في مدينة جنين الفلسطينية في 11 أيار/مايو 2022."
جاء ذلك في بيان صحفي صادر مساء اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، نقل فيه أعضاء مجلس الأمن تعاطفهم العميق وتعازيهم الحارة لأسرة الضحية.
ودعا أعضاء مجلس الأمن في بيانهم إلى "إجراء تحقيق فوري وشامل وشفاف وعادل ونزيه في مقتلها، وشددوا على ضرورة ضمان المساءلة."
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وكرر أعضاء مجلس الأمن "التأكيد على وجوب حماية الصحفيين بصفتهم مدنيين."
كما أكدوا "أنهم مستمرون في رصد الحالة عن كثب."