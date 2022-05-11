تعقيبا على مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، الأمين العام يدين جميع الاعتداءات على الصحفيين داعيا إلى إجراء تحقيق "مستقل وشفاف" في حادث اليوم

وفي بيان الصادر في الساعة 7:25 من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت نيويورك، تقدم السيد غوتيريش بأحر التعازي لأسرة السيدة أبو عاقلة، وتمنى الشفاء العاجل لزميلها الصحفي علي سمودي الذي أصيب في نفس الحادث.

اليونسكو ومكتب حقوق الإنسان يضمان صوتهما إلى أصوات إدانة مقتل #شيرين_أبو_عاقلة ويدعوان لإجراء تحقيق



"قتل عامل في مجال الصحافة يحمل بوضوح شارة الصحافة، في منطقة نزاع، هو انتهاك للقانون الدولي"



"يجب إنهاء الإفلات من العقاب"@UNESCOarabic @UNHumanRights 👇https://t.co/TNkecC86p0 https://t.co/CxGNxsE5rR — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) May 11, 2022

كما دعا الأمين العام السلطات المعنية إلى "إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذا الحادث وضمان محاسبة المسؤولين عنه."

وفي هذا السياق، أدان الأمين العام جميع الاعتداءات والقتل التي يتعرض لها الصحفيون وأكد أيضا على "أن الصحفيين يجب ألا يكونوا أبدا هدفا للعنف."

وقال "يجب أن يكون العاملون في مجال الإعلام قادرين على أداء عملهم بحرية ودون مضايقة أو ترهيب أو خوف من استهدافهم."

هذا وكرر الأمين العام اقتناعه الراسخ بأن "الصحافة الحرة ضرورية لتحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان."

وكان مسؤولون أمميون آخرون قد دعوا اليوم أيضا إلى فتح تحقيق في مقتل مراسلة الجزيرة الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، بمن فيهم الدكتور لؤي شبانه، مدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي،المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ومنسقة الشؤون الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، بالإضافة إلى لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكدوا جميعهم في بيانات وتغريدات منفصلة على أهمية عدم استهداف العاملين في وسائل الإعلام و"إجراء تحقيقات فورية" وضمان المساءلة.