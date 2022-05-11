الأمم المتحدة تشيد بالتزام حكومة العراق بتحسين إدارة الهجرة

وفقا لبيان صادر عن الشبكة، فإن العراق هو أول بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم تقريرا وطنيا طوعيا، وهو نظرة عامة على التقدم الذي أحرزته الدول نحو تحقيق أهداف الاتفاق العالمي للهجرة.

وأشار البيان إلى اجتماع فرق العمل التقنية الوزارية المشتركة المعنية بالهجرة التابعة للحكومة العراقية في بغداد، في 10 أيار/مايو، بهدف مناقشة منتدى استعراض الهجرة الدولية القادم وأولويات حوكمة الهجرة، وكذلك للتحقق من التقرير الوطني الطوعي، الذي تمت صياغته بدعم من شبكة الأمم المتحدة المعنية بشؤون الهجرة.

يشار إلى أن العراق هو أحد الموقعين على الاتفاق العالمي للهجرة –أول اتفاقية حكومية دولية تغطي جميع أبعاد الهجرة الدولية بطريقة شاملة.

سيظهر العراق دعمه للاتفاق العالمي للهجرة من خلال القيادة والمشاركة في العمليات متعددة الأطراف.

استعدادا للمنتدى الدولي لاستعراض الهجرة، قامت الدول العربية وأصحاب المصلحة بالمشاركة في مراجعة إقليمية قاموا خلالها بمشاركة تجاربهم والدروس المستفادة في تطبيق الاتفاق العالمي حول الهجرة.



يمكن الإطلاع على التقرير الخاص بالمراجعة هنا: https://t.co/Wq1NPdn4jf#Migration2022 pic.twitter.com/zGqWpg0g0y — المنظمة الدولية للهجرة (@IOM_Arabic) May 11, 2022

سبعة تعهدات

وأوضح البيان أن فرق العمل التقنية المشتركة بين الوزارات التزمت بسبعة تعهدات متعلقة بالسياسة بناء على نتائج التقرير الوطني الطوعي من بينها:

إعطاء الأولوية للهجرة والبيئة وتغير المناخ من قبل الفريق العامل التقني .

تحسين جمع وإدارة بيانات الهجرة .

متابعة تقييم مؤشرات حوكمة الهجرة .

توسيع وتعزيز آلية الإحالة الوطنية لإعادة الإدماج .

مشاركة أفضل في الإدارة المتكاملة للحدود .

وذكرت الشبكة أن حكومة العراق سترسل وفدا إلى منتدى استعراض الهجرة الدولية وستشارك في جميع الأحداث الرئيسية للمنتدى، بما في ذلك اجتماعات المائدة المستديرة، ومناقشة السياسات، والمناقشة العامة التي ستصادق على إعلان التقدم الشامل.

فرصة جيدة

وقال كريم النوري، وكيل وزارة الهجرة والمهجرين، خلال اجتماع فرق العمل التقنية:

"مرت أربع سنوات تقريبا منذ توقيع العراق على الميثاق العالمي للهجرة في عام 2018. في العام الماضي، كنا من بين الحكومات الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استكملت التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة."

ووصف مسؤول الهجرة العراقي منتدى استعراض الهجرة الدولية بأنه فرصة جيدة "لإظهار العراق كدولة قوية ملتزمة بتنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة، وتقديم ما تم إنجازه."

أفادت شبكة الهجرة التابعة للأمم المتحدة باتخاذ خطوات مهمة، في السنوات الأخيرة، نحو تحسين سياسة الهجرة في العراق، لا سيما من خلال تطوير استراتيجية وطنية للهجرة.

وأكدت الشبكة أنها تتطلع إلى دعم حكومة العراق في الوفاء بتعهداته بشأن سياسة الاتفاق العالمي للهجرة خلال السنوات الأربع القادمة.