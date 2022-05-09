البعثة الأممية في جنوب السودان تحث السلطات على اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين عقب هجوم أسفر عن مقتل مدنيين

وفي حديثه للصحفيين في نيويورك اليوم الاثنين، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن بعثة حفظ السلام تعمل مع الفئات الشبابية والسلطات المحلية والقادة السياسيين على مستوى الولايات والمستوى الوطني للحد من التوترات ومنع المزيد من العنف.



وقال حق، "في جميع أنحاء جنوب السودان، تواصل بعثة الأمم المتحدة توثيق عدد مقلق من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن العنف القبلي. ففي الأسبوع الماضي، كان وقعت 13 حادثة أسفرت عن 21 ضحية مدنية، معظمها في المنطقة الاستوائية الكبرى."



وحثت البعثة السلطات الوطنية والمحلية على اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين وإنهاء الإفلات من العقاب لضمان محاسبة الجناة.

هذا ويحتاج حوالي 6.8 مليون شخص في جنوب السودان إلى المساعدة والحماية هذا العام، لكن خطة الاستجابة الإنسانية البالغة 1.7 مليار دولار تم تمويلها بنسبة 8 في المائة فقط.

وقد خصصت الأمم المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع 19 مليون دولار أمريكي لمساعدة المجتمعات المحلية في جنوب السودان على الاستعداد للفيضانات الشديدة المرتقبة خلال موسم الأمطار شديدة خلال الأشهر المقبلة.

