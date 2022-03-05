في اتصال مع وزير الخارجية الأوكراني، الأمين العام يؤكد التزام الأمم المتحدة بتوسيع عملياتها الإنسانية في أوكرانيا

وخلال الاتصال أعرب الأمين العام عن "التزام الأمم المتحدة بتوسيع عملياتنا الإنسانية، داخل وخارج أوكرانيا."

كما ناقش المسؤولان "شروط إجلاء المدنيين آمن بما في ذلك إجلاء الأجانب، من مناطق القتال."

من جهته، دعا السيد أمين عوض، منسق الأمم المتحدة لأزمة أوكرانيا، اليوم أيضا إلى "وقف إنساني فوري" في القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، فيما بدأت مساعدات الأمم المتحدة تصل إلى البلاد.

قال السيد عوض، الموجود في أوكرانيا مع فريقه، في محاولة لإيجاد طرق لتوسيع نطاق العمليات الإنسانية، إن هدفه المباشر هو "إعطاء الأولوية بشكل عاجل للمناطق الجغرافية والقطاعات التي توجد فيها احتياجات إنسانية ملحة لزيادة إيصال المعونة المنقذة للحياة"، في ظروف بالغة الصعوبة.

وفي بيانه رحب منسق الأزمة الأوكرانية بنتائج الجولة الثانية من المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بشأن وقف إطلاق النار. ودعا إلى "ترجمة رسائل الاتفاق على وجه الاستعجال إلى أفعال على الأرض"، بحيث يمكن توفير الإغاثة للملايين المحاصرين أو المتنقلين وكذلك للسماح للأشخاص بالوصول إلى بر الأمان.

وصول إمدادات اليونيسف إلى غرب أوكرانيا

© WFP/Marco Frattini شحنة من البسكويت عالي الطاقة التي ستوزع على اللاجئين الأوكرانيين يتم تفريغها في مطار ببولندا.

نداءات السيد عوض رددتها في الواقع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) التي أكدت اليوم السبت أن وقفة إنسانية ستسمح للعائلات في المناطق الأكثر تضرراً في أوكرانيا بمغادرة الملاجئ والملاجئ الأخرى للحصول على الطعام والماء، أو طلب الرعاية الطبية، أو البحث عن الأمان في مكان آخر.

على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالمحادثات بين الجانبين، والقتال المستمر، تواصل الأمم المتحدة إرسال مساعدات إنسانية إلى البلاد. وصلت الدفعة الأولى من إمدادات اليونيسف يوم السبت إلى مدينة لفيف غربي أوكرانيا.

وهذه الدفعة هي جزء من قافلة مؤلفة من ست شاحنات، تحتوي على ما يقدر بنحو 62 طناً من المعدات، بما في ذلك الإمدادات الطبية مثل الأدوية، ومجموعات الإسعافات الأولية، ومجموعات القبالة والمعدات الجراحية، ومجموعات الطفولة المبكرة والأدوات الترفيهية. وهناك دفعة إضافية من الإمدادات تشمل 17000 بطانية وملابس شتوية دافئة للأطفال في طريقها عبر بولندا.

وفي البيان قال مراد شاهين، ممثل اليونيسف في أوكرانيا: "إن وضع الأطفال والأسر في أوكرانيا يائس بشكل متزايد. ستساعد هذه الإمدادات في توفير الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للنساء والأطفال والعاملين في مجال الرعاية الصحية."

منذ تصاعد النزاع في أوكرانيا، لجأت العائلات إلى أماكن سرية، معزولة عن الخدمات الأساسية. نقلت المستشفيات وأقسام الولادة مريضاتها إلى الأقبية، وفي جميع أنحاء البلاد، يعيش مئات الآلاف من الأشخاص دون مياه شرب مأمونة. تعاني البلاد من انخفاض في الإمدادات الطبية الحيوية واضطرت إلى وقف الجهود العاجلة للحد من تفشي شلل الأطفال.

منظمة الصحة العالمية تدين الهجمات على العاملين الصحيين والمرافق

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة يوم السبت إن أزمة الرعاية الصحية تفاقمت بسبب الهجمات على المستشفيات والعيادات والعاملين الصحيين.

تم التحقق من ستة تقارير عن هجمات على مراكز الرعاية الصحية من قبل الوكالة، وقد أدت تلك الهجمات إلى مقتل ستة وإصابة 11 شخصا. وأكدت منظمة الصحة العالمية على أنه يجب السماح للعاملين الصحيين بتقديم الرعاية في بيئة آمنة ومحمية، دون انقطاع من أعمال العنف.

يتم نشر هذه المعلومات على مركز بيانات نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية، والذي يوفر قائمة شاملة بالهجمات والوفيات والإصابات للعاملين الصحيين والبلدان التي تحدث فيها.