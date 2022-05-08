الأمين العام يعرب عن صدمته حيال هجوم أصاب مدرسة في أوكرانيا كان يحتمي بها مدنيون

جاء ذاك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، قال فيه "إنه مرتاع من الهجوم المبلغ عنه في 7 مايو / أيار والذي أصاب مدرسة في بيلوهوريفكا بأوكرانيا". وكما يبدو، كان كثيرون يلتمسون المأوى هناك من القتال الدائر.

وقال الأمين العام إن "هذا الهجوم هو تذكير آخر بأنه في هذه الحرب، كما هو الحال في العديد من النزاعات الأخرى، فإن المدنيين هم من يدفعون أبهظ الأثمان.

وكرر الأمين العام التأكيد على "ضرورة تجنيب المدنيين والهياكل الأساسية المدنية في أوقات الحرب."

وقال: "يجب إنهاء هذه الحرب وإحلال السلام بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي."

وفي بيانه أكد أن الأمم المتحدة وشركاءها الإنسانيين في أوكرانيا سيواصلون دعم أولئك الذين تحطمت حياتهم بسبب الحرب.

اليونيسف: بدل الاحتفال بعيد الأم، العائلات في حداد على أحبائها

من جهتها، أدانت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) كاثرين راسل، في بيان منفصل، "بشدة" الهجوم على المدرسة.

وذكرت أنه حتى الآن، لا تعرف اليونيسف عدد الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا نتيجة هذا القصف.

وقالت إن العائلات التي تعرضت للهجوم كان يجب أن تحتفل بعيد الأم في أوكرانيا اليوم، بدل الحداد على فقدان أحبائها.

وأكدت في بيانها أنه "لا يجب مهاجمة المدارس أو استخدامها لأغراض عسكرية"، موضحة أن "الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية، بما في ذلك المدارس، هي انتهاك للقانون الإنساني الدولي."

