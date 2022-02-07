مؤتمر أممي في العراق يركز على التغذية وآثار تغير المناخ وتحسين إدارة المياه في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

وستركز الدورة على تحسين التغذية، وبناء مجتمعات ريفية قادرة على الصمود، وتحسين إدارة المياه، ومعالجة آثار أزمة المناخ، وتعزيز مبادرات التعافي الأخضر، وكذلك استراتيجيات التنمية التي تراعي الفوارق بين الجنسين.

خلال كلمته الافتتاحية التي تم بثها عبر الإنترنت، قال مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، السيد شو دونيو إن قطاعات الأغذية الزراعية هي من بين القطاعات التي تكافح من أجل التعافي من الصدمات التي تسببت بها جائحة كـوفيد-19 خلال العامين الماضيين، مؤكدا على أهمية وجود مجتمعات مستدامة وصامدة.

وأضاف أن وضع الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا كان حرجا حتى قبل الجائحة، "حيث تعاني المنطقة من ارتفاع معدلات الجوع وزيادة عدم المساواة التي تهدد رفاهية سكان الريف من نساء وشباب، إضافة إلى تفاقم ندرة المياه".

تبدأ الآن أولى محاورات الجلسة الوزارية للمؤتمر الإقليمي #NERC36 في #العراق حول الأمن الغذائي والأنماط الغذائية الصحية للجميع من أجل تغذية أفضل وحياة أفضل.



تبحث الطاولة المستديرة النظم الزراعية والغذائية في الإقليم بسبب عدم نجاحها في توفير أغذية آمنة وصحية وميسورة التكلفة للجميع pic.twitter.com/GaFGPIwwVc — الفاو في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (@FAOinNENA) February 7, 2022

أولويات رئيسية

وحدد المدير العام أربع أولويات للابتكار واتباع أفضل الممارسات بهدف دعم تعافي المنطقة وهي:

تقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق الحضرية والريفية من خلال خلق فرص توظيف أفضل في المناطق الريفية،

ضمان الأمن الغذائي وأنماط التغذية الصحية للجميع،

استعادة التوازنات البيئية،

وبناء الصمود في وجه الصدمات المتعددة.

فرصة لتبادل الخبرات

بدوره أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في كلمته الافتتاحية، على أن الحوار والتفكير المشترك والتعاون والشراكة ووضع استراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات، خاصة التغير المناخي، هي من بين الأولويات لتحقيق الأهداف المشتركة، مشددا على أنه "لا يمكن لمجتمع أن ينمو على حساب مجتمع آخر".

ومن بين المتحدثين في الجلسة الافتتاحية، محمد كريم الخفاجي، وزير الزراعة العراقي، ورئيس الدورة السادسة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي.

وقال الخفاجي: "فيما يعاني العالم من أسوأ أزمة غذائية منذ 100 عام، فإن هذا المؤتمر الإقليمي سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات وإلقاء نظرة على قدرات دول المنطقة بهدف المساعدة في تحقيق الأمن الغذائي".

وأشار إلى أنه يتوقع أن تنعكس مخرجات المؤتمر إيجابا على مستقبل الزراعة في العراق، وتساعد على تحقيق التكامل بين دول المنطقة.

موضوعات عدة

يتضمن برنامج المؤتمر الإقليمي عدة اجتماعات رفيعة المستوى حيث تعقد اليوم موائد وزارية مستديرة حول الموضوعات الأساسية. ويتضمن جدول أعمال الغد فعالية جانبية حول المياه والطاقة والغذاء في سياق مؤتمر المناخ القادم في مصر، يليها اعتماد إعلان وزاري وتقرير المؤتمر.

تشمل قائمة أعضاء المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا: أفغانستان، الجزائر، أذربيجان، البحرين، قبرص، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، قيرغيزستان، لبنان، ليبيا، مالطا، موريتانيا، المغرب، عمان، باكستان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، اليمن.

