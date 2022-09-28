في اجتماع دولي، منظمة الفاو تشدد على ضرورة الحيلولة دون تحول أزمة الوصول إلى الغذاء إلى أزمة توافر الغذاء

جاء ذلك خلال حديث السيد شو دونيو اليوم الأربعاء في اجتماع وزراء الزراعة في مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية.

وحذر من أن "التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية للنزاع هائلة دائما. السلام هو شرط مسبق لمرونة أنظمة الأغذية الزراعية الوطنية والدولية".

وقال إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية سيكون له "آثار مدمرة" على الأمن الغذائي والتغذية العالميين. وأضاف:

"أسعار المواد الغذائية مرتفعة للغاية بالنسبة للمستهلكين، وأسعار المدخلات مرتفعة للغاية بالنسبة للمزارعين".

وأشار مدير عام منظمة الأغذية والزراعة إلى أن هناك بعض التوقعات المحسنة لأسواق القمح وفول الصويا، لكن التوقعات فيما يتعلق بالذرة والأرز والأسمدة لا تزال تتسم بالمحدودية والتقلب، على حد تعبيره.

مبادرة حبوب البحر الأسود

وأشاد المسؤول الأممي بمبادرة حبوب البحر الأسود، التي تسهل الصادرات من روسيا وأوكرانيا في خضم الحرب، باعتبارها خطوة مهمة إلى الأمام، مشددا على ضرورة "استكمالها لتحسين الوصول إلى الغذاء لمعظم البلدان المعرضة للخطر".

اقترحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إنشاء مرفق معني بتمويل استيراد الأغذية بغرض السماح لـ 62 من الدول منخفضة الدخل التي تستورد الغذاء بتمويل احتياجاتها العاجلة مع الالتزام بالاستثمار بشكل أكبر في أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة.

وقال السيد شو إن اعتماد الاقتراح - الذي تولاه الآن صندوق النقد الدولي - سيوفر طريقة سريعة المفعول لزيادة مرونة أنظمة الأغذية الزراعية على المدى القصير. تشمل الإجراءات الأخرى قصيرة الأجل زيادة توافر الأسمدة وكفاءة استخدامها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى تجنب أن تصبح أزمة الوصول إلى الغذاء أزمة توافر الغذاء".

استراتيجيات واستثمارات

واستشرافا للمستقبل، أشار مدير الفاو إلى الحلول متوسطة المدى التي تتطلب المزيد من العلم والابتكار، والاستثمارات في البنية التحتية للحد من عدم المساواة، والحد من فقد الأغذية وهدرها.

تتضمن الاستراتيجيات طويلة المدى تحسين أنظمة الإنذار المبكر والعمل المبكر لزيادة الإنتاجية وتسريع التجارة وإيجاد حلول مبتكرة لمعالجة قيود توريد الأسمدة غير العضوية.

الابتكار الرقمي

كما تحدث مدير عام منظمة الفاو في جلسة خاصة لمجموعة العشرين حول كيف يمكن للزراعة الرقمية أن تعزز المبادرة الزراعية المبتكرة وتحسين سبل عيش المزارعين وكل فرد في المناطق الريفية.

يمكن للتقنيات الرقمية زيادة الكفاءة وتسهيل الابتكار وجعل أسواق الأغذية والزراعة والتجارة أكثر كفاءة وشمولية.

وأشار شو إلى المنصة الأرضية الفضائية التابعة لمبادرة العمل يدا بيد باعتبارها مساهمة يمكن أن تساعد في تحسين استهداف الاستثمار وضمان تخصيص الموارد في الأماكن التي تشتد الحاجة إليها ويمكن أن تكون أكثر تأثيرا.

كما سلط الضوء على مبادرة 1000 قرية رقمية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة، والتي تهدف إلى توضيح كيف يمكن للتجارة الإلكترونية والتقنيات الرقمية الأخرى تحسين سبل العيش في المناطق الريفية.