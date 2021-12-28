مصرع ما لا يقل عن 31 شخصا بثلاث حوادث غرق منفصلة في بحر إيجة

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيان إلى أن خفر السواحل اليوناني أنقذ أكثر من 160 شخصا، بدعم من القوات البحرية والجوية، بالإضافة إلى السفن التجارية والخاصة.

وأثنت مفوضية اللاجئين على جهود جميع المشاركين في جلب الناجين إلى بر الأمان.

استغلال بؤس ويأس المهاجرين

وقالت ماريا-كلارا مارتين، ممثلة المفوضية في اليونان "إنه لأمر تنفطر له القلوب أن يشعر اللاجئون والمهاجرون، بدافع اليأس وغياب الممرات الآمنة، بأنهم مجبرون على أن يستأمنوا مهربين عديمي الرأفة على حياتهم. هناك حاجة إلى القيام بمزيد من الإجراءات الحازمة للحد من تهريب البشر وردع أولئك الذين يستغلون حالة البؤس واليأس التي يمر بها هؤلاء الناس. إنه لمن المحبط أن نرى مثل هذه المآسي التي يمكن تجنبها وهي تتكرر. لا ينبغي أن نعتاد على رؤية انتشال الجثث من البحر".

حصيلة مأساوية لعام 2021

UNHCR/Achilleas Zavallis مهاجر شاب من أفغانستان يحتضن ابنه وينظر إلى البحر بعد أن وصل إلى شاطئ الأمان في جزيرة ليسبوس، وقد عبر بحر إيجة من تركيا على متن قارب مطاطي يعج باللاجئين الأفغان (الأرشيف).

وقد وقعت أول حادثة لغرق القوارب الثلاثة قبالة جزيرة فوليغاندروس في 21 كانون الأول/ديسمبر، حيث تم إنقاذ 13 شخصا وانتشال جثث ثلاثة رجال. وقال أحد الناجين لخفر السواحل اليوناني إن ما يصل إلى 50 شخصا ربما كانوا على متن القارب الذي كان يقلهم دون أي معدات للسلامة.

حالة الغرق الثانية حدثت شمال جزيرة أنتيكيثيرا وأسفرت عن وفاة 11 شخصا، فيما تم إنقاذ 88 شخصا.

بالإضافة إلى ذلك، انقلب قارب عشية عيد الميلاد يحمل على متنه ما لا يقل عن 80 شخصا قبالة جزيرة باروس، مما أودى بحياة 17 شخصا، من بينهم طفل رضيع. تم إنقاذ 63 ناجيا ونقلهم إلى جزيرة باروس، حيث هرعت السلطات المحلية وسكان الجزيرة لمساعدتهم بالبطانيات والطعام والملابس.

وبحسب تقديرات المفوضية، فقد لقي أكثر من 2,500 شخص مصرعهم أو فقدوا في البحر منذ كانون الثاني/يناير وحتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من هذا العام، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط والطريق البحري شمال غرب إفريقيا.