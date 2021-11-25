غرق 27 مهاجرا في القناة الإنجليزية -أسوأ كارثة حتى الآن بحسب سجلات المنظمة الدولية للهجرة

من جهتها قالت المنظمة الدولية للهجرة إن هذا الحادث يعد أكبر خسارة في الأرواح في القناة الإنجليزية منذ أن بدأت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في تسجيل البيانات في عام 2014.

وتم إنقاذ 106 مهاجرين آخرين من المياه الفرنسية يوم الأربعاء وحده.

الناس يخاطرون بكل شيء

وتحاول أعداد متزايدة من الناس القيام بالرحلة في قوارب صغيرة غير صالحة للإبحار أثناء فرارهم من الصراع أو الفقر أو الاضطهاد في أفغانستان والسودان والعراق وإريتريا وأماكن أخرى.

وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، منذ عام 2014، تم تسجيل 166 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين في القناة الإنجليزية؛ كما تم تسجيل 22،930 مهاجرا من بين الموتى أو المفقودين في البحر الأبيض المتوسط.

مأساة أوروبية

وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن ما يقدر بنحو 1600 شخص لقوا حتفهم أو اختفوا في البحر الأبيض المتوسط هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا من دول شمال أفريقيا أو تركيا.

ولقي المئات غيرهم حتفهم في المحيط الأطلسي قبالة غرب أفريقيا على طريق المهاجرين إلى جزر الكناري الإسبانية.

ذكرت السلطات الفرنسية أنه منذ بداية العام، حاول أكثر من 31،000 شخص العبور المحفوف بالمخاطر بين فرنسا والمملكة المتحدة وتم إنقاذ 7800 شخص في البحر.

قال مسؤول بحري فرنسي إنه قبل مأساة الأربعاء، غرق 14 شخصا هذا العام أثناء محاولتهم الوصول إلى المملكة المتحدة. في العام الماضي، لقي ما مجموعه سبعة أشخاص مصرعهم واختفى اثنان في القناة الإنجليزية.

نداء للبحث والإنقاذ

SOS Méditerranée/Anthony Jean إنقاذ مهاجرين أفارقة في آذار/مارس 2021، في عرض البحر المتوسط، وهو من أكثر طرق العبور البحرية خطورة.

في تموز/يوليو، دعا المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، إلى "خطوات عاجلة واستباقية" للحد من الخسائر في الأرواح بين المهاجرين الذين يسافرون عبر الطرق البحرية الخطرة إلى أوروبا.

وقالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة إن نداءه جاء بعد ارتفاع حاد في عدد الوفيات في الأشهر الستة الأولى من العام، بعد وفاة ما لا يقل عن 1146 شخصا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بالقوارب من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو.

وأكد المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة "زيادة جهود البحث والإنقاذ، وإنشاء آليات يمكن التنبؤ بها للإنزال وضمان الوصول إلى مسارات هجرة آمنة وقانونية".

مآسي المتجهين إلى جزر الكناري

في أيلول/سبتمبر، أبلغت المنظمة الدولية للهجرة عن زيادة حادة في حالات وفيات واختفاء مهاجرين في البحر ممن كانوا متجهين إلى جزر الكناري الإسبانية، على طول ساحل غرب أفريقيا. بحلول نهاية أيلول/سبتمبر، توفي أو اختفى 785 شخصا، بينهم 177 امرأة و50 طفلاً، في عام 2021.

من بين توصيات الأمم المتحدة للدول لمنع المزيد من المآسي، أكدت المفوضية على أهمية الاستمرار في رفع مستوى الوعي بالمخاطر التي تشكلها المعابر البحرية والمعلومات الكاذبة التي يقدمها المهربون الذين يستغلون محنة الأطفال والنساء والرجال الذين تركوا بلدانهم.

وأكدت وكالة الأمم المتحدة على أن تطوير القنوات القانونية والآمنة مثل تأشيرات لم شمل الأسرة أمر مهم للغاية لضمان سلامة المهاجرين.

