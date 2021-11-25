هل أنت متأكد من أنك تريد نشر هذا الخبر؟؟ كيف نميّز بين الحقائق والمعلومات المزيفة على الإنترنت؟

فقد أصبح من الواضح بشكل متزايد، أن بعض الأفراد والمنظمات عازمون على نشر معلومات كاذبة على الإنترنت.

خلال جائحة كـوفيد-19، على سبيل المثال، انتشرت الادعاءات بأن بعض الأدوية أو العلاجات هي معجزة، أو أن الجائحة خدعة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بينما هناك من يشارك هذه المقالات ومقاطع الفيديو والصور لأسباب تهدف لإلحاق الأذى، يقوم كثيرون بذلك لأنهم لم يتمكنوا من التمييز بين المعلومات المشروعة من المصادر الموثوقة والادعاءات الكاذبة، أو لأنهم قاموا ببساطة بمشاركة منشور أرسله أحد أفراد العائلة أو أحد المقرّبين، دون النظر عن كثب في المحتوى الذي يتضمنه.

يمكن أن تكون العواقب وخيمة، مما يدفع الناس إلى تناول أدوية خطيرة وغير مناسبة ورفض تلقي لقاحات كوفيد-19، وقد يؤدي ذلك حتى إلى حدوث أمور كان من الممكن تجنبها مثل دخول المستشفى والوفاة.

حملة مجانية على الإنترنت

للمساعدة في مكافحة انتشار المعلومات المضللة الضارة، تعاونت حملة "فيريفايد" (Verified) مع موقع Wikihow - وهو مجتمع من الخبراء يضعون أدلة إرشادية موثوقة عبر الإنترنت - على إنشاء دورة تدريبية مجانية عبر الإنترنت.

وهذه الدورة، التي تحتوي على سلسلة من الدروس يتم إرسالها إلى المشتركين في البريد الإلكتروني على مدار خمسة أيام، تدرس المهارات الحيوية، والطريقة التي يمكن الاستفادة بها من هذه المهارات، ومساعدة المستخدمين على تحديد المعلومات الخاطئة. وتساعد أيضا على إبطاء انتشار المعلومات المضللة وحماية الأشخاص المستضعفين من الأذى.

بنهاية الدورة التدريبية، سيعرف الطلاب متى ولماذا يجب التمهل قبل مشاركة المعلومات، وكيفية التحقق منها، وكيفية التحدث إلى الأشخاص الذين شاركوا معلومات مضللة.

اشتركوا في حملة Verified باستخدام الوسم #pledgetopause وتوقفوا لبرهة قبل إعادة توجيه رسالة أو إعادة تغريد قصة أو مشاهدة فيديو على حسابكم على مواقع التواصل الاجتماعي.