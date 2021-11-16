أوغندا: الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات الإرهابية التي هزت العاصمة كمبالا

وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه صدر يوم الثلاثاء، قدم الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، "أعمق تعازيه لأسر ضحايا أعمال العنف المقيتة هذه،" وتمنى الشفاء التام للمصابين.

كما أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يتم تقديم جميع المتورطين في ارتكاب هذه الهجمات إلى العدالة على وجه السرعة.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، إن الاتحاد الأفريقي يقف بتضامن تام مع شعب أوغندا وحكومتها في أعقاب الهجمات الإرهابية في كمبالا "التي أدين بأشد العبارات" – وقدم تعازيه الخالصة أيضا لأسر الضحايا وتمنى الشفاء التام للمصابين.

وبحسب تقارير إخبارية، وقع انفجاران قرب المقرّ العام للشرطة وقرب مدخل مبنى البرلمان تسبب أحدهما في اشتعال نيران بسيارات في محيط مبنى البرلمان في العاصمة كمبالا.

ويأتي التفجيران بعد أسابيع قليلة من تفجير انتحاري استهدف حافلة في أوغندا، نُسب إلى "القوات الديمقراطية المتحالفة" أو (أي دي إف).