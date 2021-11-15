لجنة سيداو تصدر نتائجها بشأن وضع النساء في عدد من الدول من بينها مصر واليمن وجنوب السودان

تحتوي النتائج على جوانب إيجابية فيما يتعلق بتنفيذ كل بلد لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلا عن الشواغل الرئيسية للجنة وتوصياتها.

مصر

فيما يتعلق بمصر، دعت اللجنة الأممية السلطات إلى تسريع عملية إلغاء جميع الأحكام الواردة في تشريعاتها التي تميز ضد النساء والفتيات.

كما حثت اللجنة مصر على احترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان لحماية حقوق المدافعات عن حقوق الإنسان والتحقيق بشكل منهجي في حالات الانتقام والمضايقة التي يتعرضن لها، بما في ذلك العنف الجنساني وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

جنوب السودان

أما بشأن الوضع في جنوب السودان، لاحظت اللجنة أن الفساد الذي يشوب عملية استخراج النفط والغاز يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات التي كان يمكن استخدامها لتقديم الخدمات العامة للنساء.

وأوصت اللجنة بأن يخصص جنوب السودان نسبة كافية من عائدات استغلال جميع الموارد الطبيعية لبرامج تمكين النساء والفتيات.

وبالإضافة إلى ذلك، أوصت اللجنة السلطات بالتأكد من أن عمليات العدالة الانتقالية تعالج، بفعالية، تداعيات النزاع على النساء والفتيات.

اليمن

في اليمن، أشارت اللجنة إلى تراجع حقوق المرأة اليمنية منذ اندلاع الصراع في عام 2014.

وحثت اللجنة السلطات اليمنية على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة فيما يتعلق بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، بسرعة وأمان ودون عوائق، إلى جميع أنحاء البلاد.

كما دعت إلى ضمان تحقيق مشاركة هادفة وشاملة للنساء اليمنيات في جميع مراحل عملية السلام.

وشملت الدول الأخرى التي أصدرت لجنة سيداو النتائج بشأن وضع النساء فيها كلا من إكوادور، إندونيسيا، قيرغيزستان، جزر ملديف، روسيا، جنوب أفريقيا، السويد.