فوز 3 مشاريع من فلسطين وغانا وبيرو بجائزة اليونسكو - اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2021

الجهات الفائزة هي مشروع لمحو الأمية في غانا وبرنامج يهتم بالإعلام من أجل التغيير الاجتماعي في فلسطين، ومبادرة لحماية ثقافات الشعوب الأصلية في بيرو.

معاً من أجل التعليم.

معاً من أجل العلوم.

معاً من أجل الثقافة.

معاً من أجل المعلومات.

معاً من أجل السلام.



فقط معاً يمكننا بناء مستقبل أفضل للجميع.



بمناسبة الذكرى الـ75 على تأسيس اليونسكو، نشكر الدول الأعضاء على تجديد التزامها تجاه الإنسانية.#unescoGC #unesco75 pic.twitter.com/079VFrmMG0 — اليونسكو (@UNESCOarabic) November 15, 2021

وأشارت الوكالة الأممية المعنية بالتربية والعلم والثقافة إلى تسليم الجوائز خلال حفل سيتم تنظيمه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، إبَّان انعقاد أعمال الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لليونسكو.

وذكرت اليونسكو أن لجنة تحكيم دولية مستقلة قامت باختيار الفائزين بالجائزة، التي تبلغ قيمتها 50 ألف دولار لكل فائز، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم تلقت 113 ترشيحا من 54 دولة عضو و8 منظمات لديها شراكات رسمية مع اليونسكو.

وكان المعيار الرئيسي للاختيار هو قدرة هذه المشاريع على إحداث تحوُّل واتسامها بالابتكار والقدرة على مقاربة الأبعاد الثلاثة للاستدامة، وهي الاقتصاد والمجتمع والبيئة، وفقا لليونسكو.

مركز تطوير الإعلام بجامعة بيرزيت في فلسطين

حصل مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت في فلسطين على الجائزة لاتباعه نهجا يركِّز على الشباب في إحداث تغيُّرات اجتماعية من خلال الحوار والتعاون، إلى جانب تركيزه على دور الإعلام في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة العامة.

وفقا لليونسكو، ينظر هذا المركز إلى الإعلام كجزء لا يتجزأ من التغيير الاجتماعي والتنمية المستدامة، وكوسيلة لتزويد النساء والرجال الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة، بالمهارات اللازمة للمشاركة في الحياة العامة.

الرؤية العالمية من غانا

اختيرت منظمة "الرؤية العالمية" World Vision للفوز بالجائزة عن مشروعها (إطلاق العنان لمحو الأمية) الذي يدعم نهجا متكاملا لتطوير محو الأمية بالتركيز على التفكير النقدي بوصفه كفاءة أساسية لتحقيق الاستدامة.

ويرمي هذا المشروع، بحسب اليونسكو، إلى تمكين الأطفال في المرحلة الابتدائية لكي ينتهجوا التفكير النقدي بشأن قضايا محلية ويشرعوا في العمل على حلِّها، وزيادة حماسهم للقراءة من خلال إتاحة التعليم متعدد اللغات.

مدرسة كوسي كاوساي في بيرو

تعمل مدرسة "كوسي كاوساي" للفعاليات الثقافية في المناطق النائية من وادي الإنكا المقدَّس في بيرو، على تعزيز وحفظ حقوق الشعوب الأصلية وثقافتها وقيمها وسبل عيشها خلال العقد المنصرم.

ويُكافأ هذا المشروع على تناوله العديد من العناصر الأساسية للتعليم من أجل التنمية المستدامة، وهي احترام ثقافة الشعوب الأصلية والمحلية وقيمها التي تنهض بالكرامة الإنسانية، واتباع نُهج وإجراءات مجتمعية من أجل مواجهة التحديات العالمية.

مشاريع استثنائية

يشار إلى أن هذه الجائزة، التي تموِّلها حكومة اليابان، تكرِّم المشاريع والبرامج الاستثنائية التي تُعنى بالتعليم من أجل التنمية المستدامة التي تضطلع بها مؤسسات أو منظمات أو غيرها من الهيئات في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، بغية القيام بإجراءات على جميع مستويات التعليم والتعلُّم وتوسيع نطاقها والمساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وستقوم الأميرة أبزه جغما (بوركينا فاسو)، وهي رئيسة لجنة التحكيم الدولية لجائزة اليونسكو – اليابان ورئيسة مؤسسة الأميرة أبزه جغما، بإدارة حلقة نقاش مع الفائزين بالجائزة إبَّان حفل توزيع الجوائز.