بحضور أمينة محمد، الأمم المتحدة تُحيي ذكرى إنشائها الـ 76 في معرض إكسبو دبي

إكسبو دبي 2020 هو أول معرض من نوعه يقام في الشرق الأوسط. وفي ملتقى خاص بها داخل المعرض، ستعقد الأمم المتحدة فعاليات ومعارض، لشرح الدور المركزي للمنظمة في معالجة مشاكل العالم.

وستلقي السيدة أمينة محمد كلمة افتتاحية، بحضور كبار الشخصيات من حكومة الإمارات العربية المتحدة وقيادة إكسبو، والمفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو ماهر ناصر، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة دينا عساف، وقيادة فريق الأمم المتحدة القطري، والسلك الدبلوماسي وممثلي الأجنحة الوطنية في الاحتفال بالذكرى الـ 76 لتأسيس الأمم المتحدة.

وقالت السيدة أمينة محمد "إننا نحتفل بـ 76 عاما من صناعة الأمل، والتضامن والعمل معا من أجل تجاوز التحديات المشتركة؛ التحديات التي نمت وتضاعفت في ظل تأثير جائحة كـوفيد-19، وازدياد أوجه عدم المساواة وحالة الطوارئ المُناخية. وعلى قدر ما تتصاعد التحديات، ينبغي أن يرتقي مستوى تصميمنا على العمل يدا بيد من أجل خلق مستقبل أفضل. مستقبل يستعرض آفاقه إكسبو 2020: الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الناس والكوكب".

وستبدأ الاحتفالية، التي ستقام في ساحة الأمم في قبة الوصل، عند الساعة 10:15 صباحا بحسب التوقيت المعتمد في الخليج، وسيتخللها عرض موسيقي لأوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب.

وقالت الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة ونائبة المفوض العام للأمم المتحدة لإكسبو 2020 في دبي:

"لطالما كانت الإمارات العربية المتحدة داعمة لجهود الأمم المتحدة، عالميا وإقليميا ومحليا. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نحظى بفرصة الاحتفال بهذا اليوم الخاص مع العالم من إكسبو 2020 في دبي، الأمر الذي يُعمق علاقتنا القوية مع حكومة الإمارات بينما نستمر في العمل معا لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أفضل للجميع".

العالم الذي نريده

وكجزء من احتفالات يوم الأمم المتحدة عبر أنحاء موقع إكسبو 2020، تشجع الأمم المتحدة الزوار على زيارة ملتقى الأمم المتحدة، الموجود داخل جناح الفرص، إذ سيجدون أنفسهم أمام تجسيد فريد لأهـداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة من خلال أعمال فنية لفنانين محليين ودوليين.

وفضلا عن هذا، سيقدم معرض للصور بعنوان "العالم الذي نريده" #TheWorldWeWant أكثر من 50 ألف صورة جمعت من أكثر من 130 بلدا، وهي صور تنطق بالأمل والأحلام عن المستقبل.

أنشودة الأمم المتحدة

كما وتُقدم أوركسترا الإمارات السيمفونية للشباب عزفا خاصا "لأنشودة للأمم المتحدة"، التي لحنها قبل 50 عاما، عازف التشيلو والمايسترو والملحن الأسطوري بابلو كاسالز، في مناسبة الاحتفال بعمل الأمم المتحدة في يوم 24 تشرين الأول/أكتوبر من العام 1971.

وتضيف الدكتورة دينا عساف: "اخترنا أن نجعل عمل الأمم المتحدة في بؤرة الضوء من خلال أشكال مختلفة من الفنون الإبداعية كاللوحات والموسيقى والتصوير الفوتوغرافي، نظرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه تلك الأشكال الفنية في توحيد الإنسانية وإلهامنا للمبادرة والفعل. والفن هو لغة عالمية ورسالة أمل وسلام".

سنحتفل غدا بيوم الامم المتحدة في الاكسبو في دبي بحضور نائبة الامين العام امينة محمد @AminaJMohammed #UNDay #Expo2020 التفاصيل في البيان الصحفي هنا 👈🏼 https://t.co/ClJAtbPIy5 — Maher Nasser (@MaherNasserUN) October 23, 2021

ماهر ناصر: يوم الأمم المتحدة تذكير بالمسؤولية

وتعد مشاركة الأمم المتحدة في إكسبو 2020 في دبي، من الأهمية بالنسبة إلى التفاعل مع ملايين الأشخاص بشأن العمل العالمي للأمم المتحدة، وفقا للسيد ناصر ماهر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020.

وقال السيد ماهر: "إن يوم الأمم المتحدة هو تذكير بأن لدينا من المسؤولية والهدف لخدمة البشرية. فمن خلال تعددية الأطراف، نستطيع أن نُبرز ما حققته الأمم المتحدة على مدى أكثر من 76 عاما مضت وما الذي ينبغي عمله للتغلب على أكثر التحديات العالمية إلحاحا وبناء عالم أفضل يُمكن فيه لجميع الأشخاص العيش في سلام وكرامة ومساواة على كوكب صحي".

ويُمكن للجمهور من شتى أنحاء العالم الانضمام افتراضيا لاحتفالية يوم الشرف، التي ستُذاع مباشرة عبر قنوات الأمم المتحدة على منصة يوتيوب وتلفزيون الأمم المتحدة على شبكة الإنترنت.

يُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنويا، في الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر؛ إحياء لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ في عام 1945. وبالتصديق على تلك الوثيقة التأسيسية، ظهرت الأمم المتحدة إلى الوجود.

وتتيح الأمم المتحدة الفرصة لتعزيز خطتنا المشتركة وتأكيد الأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والتي أنارت لنا الطريق على مدى الـ 76 عاما الماضية.