انطلاق أسبوع الأهداف العالمية في معرض إكسبو دبي بمشاركة نائبة الأمين العام  

وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تنظيم أسبوع الأهداف العالمية خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتستمر فعاليات المنتدى حتى يوم الجمعة الموافق 21 كانون الثاني/يناير 2022.

ومن بين المشاركين في هذا الأسبوع أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، وميليسا فليمنغ، وكيلة الأمين العام للاتصالات العالمية، وماهر ناصر، المفوض العام للأمم المتحدة في إكسبو 2020.

وسيجمع أسبوع الأهداف العالمية ممثلي الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط العلمية والأكاديمية وكيانات الأمم المتحدة وأصحاب الشأن الآخرين لدراسة الحلول واقتناص الزخم ورسم ملامح مسار للمضي بنا قدما نحو تحقيق الصحة للجميع وإنعاش الاقتصادات وإخراج الأشخاص الأكثر ضعفا من التهميش.

ماذا تعرف عن أهداف التنمية المستدامة؟

توفر خطة أهـداف التنمية المستدامة لعام 2030، التي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015، مخططا مشتركا للسلام والازدهار للشعوب والكوكب، الآن وفي المستقبل.

في صميم هذه الخطة هناك 17 هدفا لتحسين الصحة والتعليم، والحد من عدم المساواة، وتحفيز النمو الاقتصادي - كل ذلك مع التصدي لتغير المناخ والعمل على الحفاظ على محيطاتنا وغاباتنا.

وقالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: "يمثل إطلاق أسبوع الأهداف العالمية في معرض إكسبو 2020 في دبي، والذي يؤشر لانطلاق العام الثاني من مبادرة "عقدٌ من العمل"، فرصة حاسمة لإظهار طموحنا والتزامنا المتنامي بتحقيق الأهداف العالمية، وجعلها حاضرة على كافة المستويات، وضمان عدم ترك أحد يتخلف عن الركب، وأن نتعافى بشكل أفضل من جائحة كوفيد-19".

بدورها، قالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي والمديرة العامة لإكسبو 2020 دبي: "يوفر إكسبو 2020 دبي منصة لحل أكبر التحديات الإنسانية، بروح من الأمل والمرونة والتفاؤل. إن استضافة الأهداف العالمية للأمم المتحدة في هذا الحدث الدولي هو دليل آخر على رؤيتنا المُحبة للمجتمعات العادلة والشاملة والمستدامة للجميع".

Expo 2020 Dubai/Christopher Edralin منظر من داخل معرض إكسبو.

أبرز أحداث أسبوع الأهداف العالمية

يحتضن ملتقى الأمم المتحدة بإكسبو المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة – من يوم 15- 20 كانون الثاني/يناير.

وستجمع المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة بمؤثرين وقياديين في مجال الصناعة للحديث عن الحلول والمبادرات المبتكرة التي تعالج التحديات العالمية، مثل عدم المساواة وتغير المناخ والتفاوت بين الجنسين.

ملتقى الأمم المتحدة 15–22 كانون الثاني/يناير

وعلى مدار الأسبوع، ستقام فعاليات مختلفة في ملتقى الأمم المتحدة لعرض كيفية عمل وكالات الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بعملها. وتشمل الفعاليات حلقات تنظمها كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتفاق العالمي للأمم المتحدة ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في الإمارات.

معرض الوصل - السبت 15 كانون الثاني/ يناير

سيتم إقامة حفل افتتاحي يتضمن عرضا بتقنية 360 درجة داخل قبة الوصل، القلب النابض لإكسبو 2020.

Conor Lennon/ UN News قبة الوصل، معرض إكسبو دبي 2020.

الحدث الرائد "الأهداف العالمية للجميع" - الأحد 16 كانون الثاني/يناير

سيتناول الحدث الرائد "الأهداف العالمية للجميع"، الذي يشترك في تنظيمه Project everyone، الحقائق والحلول اللازمة لإلهام العمل حول أبرز القضايا في العالم، بما في ذلك عدم المساواة بين الجنسين وأزمة المناخ.

قمة المياه والغذاء والطاقة (تشارك في تنظيمها الإمارات وهولندا والأردن) - 18- 19 كانون الثاني/يناير

يعد أمن المياه والغذاء والطاقة أمرا محوريا للتنمية المستدامة - لا سيما مع نمو الطلب عليها مدفوعا بزيادة السكان، والتحضر، وتغير الأنماط الغذائية والنمو الاقتصادي. ويوفر هذا الحدث منصة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل قدر أكبر من المياه والغذاء وأمن الطاقة وتعزيز تناسق السياسات الإقليمية والدولية في المجال.

منتدى الأهداف العالمية للأعمال - 18 كانون الثاني/يناير

يدعو منتدى الأهداف العالمية للأعمال قادة الأعمال إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات الأعمال الأساسية.

التعاون في الإبداع مع الشباب: تحقيق أهداف التنمية المستدامة معا- 18 كانون الثاني/يناير

يمثل الشباب قوة رئيسية من أجل التنمية المستدامة وصناع تغيير من أجل نمو اقتصادي متوازن والمساواة الاجتماعية والابتكارات التكنولوجية. وستمثل حلقة النقاش فرصة ليتفاعل القادة الشباب مع ممثلي القطاع الخاص وأكاديميين للإجابة على السؤال: "كيف يمكننا دعم الشباب لتسريع التقدم في تنفيذ خطة 2030"؟

مختبر أهداف التنمية المستدامة للإبداع- 19 كانون الثاني/يناير

تلعب الصناعة الإبداعية دورا محوريا في إلهام العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. من خلال الجمع بين المبدعين وصناع التغيير، سيعمل مختبر أهداف التنمية المستدامة للإبداع على خلق فرص لتقديم قصص التقدم ودعم كرامة الإنسان.

يمكن أن تكون القصص أداة قوية لجمع الناس حول إنسانيتنا المشتركة، وتضخيم الأصوات وتعزيز فاعلية الهويات المهمشة وكذلك التأثير من أجل التغيير الاجتماعي الإيجابي.

إكسبو لايف: مساعدة المرأة على الازدهار - 19 كانون الثاني/يناير

ستسلط حلقة النقاش هذه الضوء على الحلول المبتكرة التي تعمل على تحسين الظروف والفرص المتاحة للنساء ليزدهرن كعاملات ورائدات أعمال.

البرنامج العالمي لأفضل الممارسات - 20 كانون الثاني/يناير

يحتفي برنامج إكسبو 2020 العالمي لأفضل الممارسات بالمبادرات المجتمعية المحلية البسيطة والفعالة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة. سيجمع هذا الحدث بين الشباب والممارسين والمنظمات الحكومية الدولية والشركات الناشئة والأكاديميين والحائزين على برنامج إكسبو2020 العالمي لأفضل الممارسات لتبادل الأفكار وإنشاء الشبكات وتطوير حلول قابلة للتطبيق على نطاق واسع لإحداث المزيد من التأثير وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جناح السيدات: نساء رائدات في التنمية المستدامة في العالم العربي والإسلامي- 20 كانون الثاني/يناير

سيتم سرد قصص وحكايات حقيقية لنساء رائدات في التنمية المستدامة والتنمية البشرية والاجتماعية وتعزيز الكرامة الإنسانية والتضامن من مختلف أنحاء العالمين العربي والإسلامي.

سيسلط هذا البرنامج الضوء على الدور المحفز الذي لعبته النساء في العالم العربي والإسلامي على مدى قرون لضمان وصول النساء من جميع أنحاء العالم إلى آفاق جديدة.

جلسة الرؤى والتجارب - 20 كانون الثاني/يناير

تم تصميم الجلسة لتبادل ومناقشة وتعزيز الرؤى والاستراتيجيات والسياسات المدروسة من أجل مستقبل أكثر مساواة بين الجنسين ومعالجة الاستراتيجيات والسياسات التحويلية المطلوبة لخلق مستقبل يسوده المساواة بين الجنسين، بما في ذلك أفضل الممارسات والدروس المستفادة والتطلعات المستقبلية والتجارب الشخصية فيما يتعلق بالالتزام بمعالجة الحواجز المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

مسيرة أسبوع الأهداف العالمية للعمل المناخي مع مايكل حداد - 21 كانون الثاني/يناير

تهدف هذه المسيرة التي يقودها مايكل حداد، سفير النوايا الحسنة الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبر موقع إكسبو 2020 دبي إلى إلهام التعاون من أجل العمل المناخي والأهداف العالمية. ويتم تنظيم المسيرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودولة السويد.

يمكنكم متابعة البث المباشر لفعاليات أسبوع الأهداف العالمية عبر التلفزيون الشبكي للأمم المتحدة.