التوترات الأخيرة بين كوسوفو وصربيا يمكن أن "تفكك التقدم المطرد والهش"

جاء التحذير من الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو (يونميك)، زاهر تانين، في إحاطة لمجلس الأمن يوم الجمعة.

وقال السيد تانين: "[هذه الأحداث] تشكل مصدر قلق عميق بالنسبة لي وينبغي أن تكون بمثابة تحذير لجميع أعضاء هذا المجلس"، في إشارة إلى حالتين تورطت فيهما شرطة كوسوفو.

تصعيد الأحداث

في صباح يوم 20 أيلول / سبتمبر، أطلقت بريشتينا عملية للشرطة في شمال كوسوفو لإنفاذ نظام جديد لصلاحية لوحات الترخيص، مما تسبب في مواجهة مع المتظاهرين الذين أغلقوا حركة المرور على طول خط الحدود الإدارية.

ونشرت وحدات خاصة من شرطة كوسوفو، مسلحة بأسلحة كبيرة، في عربات مصفحة. في إحدى الحالات، استخدموا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصاعقة لتفريق المتظاهرين.

وبحسب ما ورد تم حل التوترات بشأن النزاع الحدودي، بعد وساطة دولية ونشر قوات من عملية حفظ السلام التي يقودها حلف الناتو في كوسوفو، المعروفة باسم كفور.

عملية مكافحة التهريب

في يوم الأربعاء الماضي، تم نشر وحدات الشرطة الخاصة التابعة لشرطة كوسوفو مرة أخرى في الشمال، كجزء مما وصف بأنه عملية لمكافحة التهريب، نفذت في عدة مواقع في كوسوفو.

على مدار اليوم، أثارت العملية احتجاجات واشتباكات أسفرت عن وقوع عدد كبير من الإصابات بين المتظاهرين والشرطة والمدنيين غير المتورطين.

وبحسب التقارير الإخبارية، فإن الاشتباكات شارك فيها أفراد من أصل صربي، الأمر الذي أدى إلى رد من صربيا، داعية المجتمع الدولي إلى استعادة النظام وحماية الصرب الذين يعيشون داخل كوسوفو.

ووصف السيد تانين هذه الأحداث بأنها تذكير "بأن الافتقار إلى الفهم السياسي والتواصل هو عامل لتصعيد التوترات، لا سيما في البيئات الأمنية الهشة التي تتسم بانعدام الثقة".

بالنسبة له، يمكن وصف هذا بأنه "نوبة كدمات، ولكن من السهل جدا تحويلها إلى نزيف حقيقي".

"لقد أظهر التاريخ في المنطقة بشكل مأساوي ومتكرر أن الحوادث الصغيرة ظاهريا، وسوء قراءة النوايا، والأخطاء الصريحة، يمكن أن تؤدي إلى تصعيد أمني غير مستقر يعرض الأرواح للخطر ولا يفيد أحدا".

أهمية الحوار

وذكر الممثل الخاص أنه تحدث عن ذلك مع كل من رئيس الوزراء كورتي، من كوسوفو، والرئيس فوتشيتش، من صربيا، وكذلك مع الفاعلين الدبلوماسيين الآخرين المعنيين، لا سيما أولئك الذين يمثلون الولايات المتحدة والاتحاد الروسي والصين.

كما رحب باللقاء الأخير بين الزعيمين، في 6 تشرين الأول/أكتوبر، خلال قمة الاتحاد الأوروبي وغرب البلقان، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

واختتم بالقول: "مع ذلك، سيكون من السابق لأوانه ومن المفرط في التفاؤل القول إننا يمكن أن نرى استئنافا للالتزام الحقيقي بالحوار، والذي يظل المنتدى الوحيد الذي يمكن أن تستمر فيه مناقشات مسؤولة وموجهة نحو النتائج".

