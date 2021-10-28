كوفيد-19: 30 سلالة فرعية من متغير دلتا يتم تتبعها تنذر باستمرار الجائحة لفترة أطول

جاء تحذير منظمة الصحة العالمية عشية اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في روما، ودعت المنظمة قادة تلك الدول إلى دعم آليات التوزيع العادل للقاحات وتسليمها إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، "لأنه ما لم تتم السيطرة على الجائحة في كل مكان، سيتحوّر الفيروس ويستمر في الانتشار في كل مكان."

ارتفاع عدد الوفيات في أوروبا

وفي المؤتمر الصحفي الاعتيادي من جنيف، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية، د. تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، إن العدد العالمي للحالات والوفيات المبلغ عنها من كـوفيد-19 يتزايد الآن ولأول مرة منذ شهرين، وهو مدفوع بالارتفاع المستمر في أوروبا الذي يفوق الانخفاضات في المناطق الأخرى. وقال: "هذا تذكير آخر بأن جائحة كوفيد-19 لم تنته بعد."

وبحسب المسؤول الأممي، تتواصل الجائحة بشكل كبير بسبب استمرار الوصول غير العادل إلى الأدوات. "فقد تم إجراء اختبارات أكثر بـ 80 مرة، وإدارة لقاحات أكثر بثلاثين مرة في البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة بالبلدان منخفضة الدخل."

وترى منظمة الصحة العالمية أنه لو كان هناك توزيع عادل للجرعات الـ 6.8 مليار التي تمت إدارتها عالميا حتى الآن، "لكنّا قد وصلنا إلى هدفنا البالغ 40 في المائة."

وقال د. بروس إلوارد، رئيس مركز الوصول إلى مسرع أدوات كوفيد-19، حتى الآن ثمة 82 دولة في العالم معرضة لخطر عدم الوصول إلى هدف الـ 40 في المائة لتغطية سكانها مع نهاية عام 2021، بسبب عدم وجود الإمدادات.

وأشار إلى أن هذه الدول تحتاج فقط إلى 550 مليون جرعة من خلال مرفق كوفاكس للتوزيع العادل، وآليات أخرى للوصول إلى الهدف.

وقال: "لذا فإن السؤال الكبير لقادة مجموعة دول العشرين في عطلة نهاية الأسبوع هو: هل ستقولون من هنا ستأتي 550 مليون جرعة؟ لأن الدول العشرين تلك تتحكم بإمدادات اللقاحات العالمية. أعتذر على صراحتي، ولكن تذكروا بين الآن ونهاية العام، سننتج 3 مليارات جرعة أخرى من اللقاحات، هل يمكننا أخذ 550 مليون جرعة من تلك – حوالي 10 أيام من الإنتاج – ونضمن دخولها إلى كوفاكس وغيرها من الآليات؟".

© UNICEF/PAHO/Karina Zambrana إحدى العاملات في مجال الرعاية الصحية في البرازيل تتلقى لقاح ضد كوفيد-19.

اللقاحات وحدها لا تكفي

من جانبها، قالت رئيسة الفريق التقني المعني بكوفيد-19، د. ماريا فان كيرخوف، إنه على الرغم من العمل بشكل حثيث على معالجة عدم الإنصاف في اللقاحات، وزيادة تغطية التطعيم وخاصة بين أولئك الأكثر عرضة للخطر في جميع البلدان، "لا نزال ننصح بقوة باستخدام أدوات أخرى مثل التباعد وارتداء الأقنعة، وتحسين التهوية، وتجنب الاكتظاظ لتقليل الانتشار. لأن اللقاحات وحدها ليست كافية لإنهاء الجائحة."

وتشهد أوروبا ارتفاعا في الحالات على مدار الأسابيع الخمسة الماضية وزيادة في الوفيات على مدار الأسابيع الستة الماضية، لاسيّما مع دخول فصل الخريف والشتاء حيث يقضي الأشخاص وقتا أكثر في الداخل.

وأضافت تقول: "لدينا متغير دلتا، متغير دلتا يتطور، نحن نتتبع 30 سلالة فرعية منه، ولذا فإن الجائحة ستستمر. يمكننا إنهاء الجائحة والقضاء على المرض الشديد والوفاة بالتطعيم، ويمكننا أيضا تقليل الانتشار باستخدام أدوات أخرى."

خطة وميزانية جديدة لمسرّع الأدوات

أكدت منظمة الصحة العالمية أن الكثير من العاملين الصحيين والأشخاص الضعفاء في البلدان منخفضة ومتوسط الدخل غير محميين، ولا يصل الأكسجين لمن يحتاجون إليه.

سلَّمت @WHO، اليوم،أدوية ومستلزمات صحية ضرورية من مركزها للإمدادات اللوجستية في @IHC_UAE إلى السودان، لتلبية احتياجات حوالي 1،500،000 شخص، منهم أكثر من 000،300 عامل صحي في الخطوط الأمامية، من خلال أكبر جسر جوي واحد بين الإمارات العربية المتحدة والسودانhttps://t.co/eA6fWBSNKM pic.twitter.com/ljEt7ICkSy — WHO EMRO (@WHOEMRO) October 24, 2021

وقال د. تيدروس: "هذا هو السيناريو الذي من أجل منعه تم إنشاء مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19 العام الماضي."

حتى الآن، سلّمت منظمة الصحة العالمية والشركاء 425 مليون جرعة لقاح إلى 144 دولة، من خلال مرفق كوفاكس، بما في ذلك 300 مليون جرعة في الأشهر الماضية فقط.

وتم إجراء أكثر من 128 مليون اختبار، وزيادة إمدادات الأكسجين ومعدات الحماية الشخصية والعلاجات، بما في ذلك ما يقرب من ثلاثة ملايين جرعة من ديكساميثازون.

لكن مسرع الأدوات حتى الآن تم منعه من تحقيق إمكاناته بسبب قيود شديدة على الإمداد والتمويل، بحسب مدير عام منظمة الصحة العالمية، الذي قال أيضا: "يجب تمكين تمويل مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19 بالكامل، فالتنسيق العالمي هو السبيل الوحيد لهزيمة هذا الفيروس."

يمكن إنقاذ حياة الملايين

ولهذا الغرض، أصدرت منظمة الصحة العالمية اليوم خطة جديدة وميزانية لمسرع أدوات مكافحة كوفيد، وطلبت 23.4 مليار دولار لتحقيق الأهداف العالمية وتقديم الأدوات اللازمة للبلدان على مدار الأشهر 12 المقبلة.

وتابع د. تيدروس يقول: "التمويل الكامل لبرنامج مسرع الأدوات عنصر أساسي في خطة التأهب والاستجابة الاستراتيجية لمنظمة الصحة العالمية من أجل السيطرة على الجائحة. يمكن أن يؤدي القيام بهذه الاستثمارات إلى إنقاذ حياة أكثر من خمسة ملايين شخص، بشكل أساسي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل."

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن دول مجموعة العشرين تتمتع معا بالقدرة على تقديم الالتزامات السياسية والمالية اللازمة لإنهاء هذه الجائحة ومنع حدوث أزمات في المستقبل.

وقال: "نحن في لحظة حاسمة، تتطلب قيادة حاسمة لجعل العالم أكثر أمانا."