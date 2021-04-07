الأونروا ترحب باستئناف دعم الولايات المتحدة للاجئي فلسطين

وقالت الأونروا، في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة تستعيد بذلك الدور الذي قامت به على مدى عقود كصديق وداعم للوكالة المعنية بتقديم مساعدات منقذة للحياة ودعم تنموي للاجئي فلسطين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة أن استئناف التمويل الأمريكي للأونروا يأتي بعد سنوات شهدت خلالها أزمات مالية، فاقمتها جائحة كـوفيد-19. وقد استجابت الأونروا لأزمة الصحة العامة، الناجمة عن الجائحة، في ظل أخطر أزمة مالية تواجهها في تاريخها لتُضطر إلى إدارة مواردها من شهر لآخر بسبب عدم قدرتها على توقع التمويل الذي من الممكن أن تتلقاه.

ومنذ إنشاء الأونروا عام 1949 وحتى عام 2018، كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر ممول للوكالة بما ضمن قدرتها على الوفاء بتنفيذ التفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية للاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم للصراع.

وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن استئناف دعم بلاده لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وطفلة، بما يوفر الأمل والاستقرار في مناطق العمل الميدانية الخمس للأونروا في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة.

فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا قال إن الوكالة والولايات المتحدة شريكان تاريخيان في العمل معا إلى جانب الدول السخية الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان ازدهار لاجئي فلسطين.

وأكد التزام الأونروا بحماية سلامة وصحة ومستقبل ملايين اللاجئين الذين تخدمهم. وأضاف أن المساهمة الأمريكية تأتي في وقت دقيق تواصل فيه الأونروا التكيف مع تحديات كوفيد-19. وشجع الدول الأعضاء الأخرى على المساهمة في دعم الأونروا.