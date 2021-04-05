 

العراق: معلم يجد طريقة لتعليم مادة الكيمياء عن بُعد في ظل إغلاقات كوفيد-19

UNHCR/Firas Alkhateeb
ابراهيم يوسف، مدرس مادة الكيمياء، أوجد طريقة لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية على النجاح بمادة الكيمياء بعد إغلاق المدارس في العراق بسبب جائحة الكورونا.
5 نيسان/أبريل 2021
الثقافة والتعليم

بطرق مبتكرة، تجاوز مدرس لاجئ في كردستان العراق العراقيل التي وضعتها جائحة كوفيد-19 أمام تعليم الطلاب في المدارس، وأنشأ قناة خاصة على يوتيوب لشرح مادة الكيمياء ومساعدة الطلاب على اجتياز الامتحانات.

فقد أجبرت جائحة كـوفيد-19 الطلاب على المكوث في منازلهم، بسبب إغلاق المدارس، مما اضطر الكثير منهم للدراسة بمفردهم. لكنّ الأستاذ إبراهيم يوسف ابتدع طريقة للتواصل مع طلابه ومساعدتهم على فهم مادة الكيمياء وكأنهم في الفصول الدراسية.

ورغم الموارد القليلة جدا على الإنترنت المتاحة للطلاب اللاجئين، أنشأ أستاذ إبراهيم يوسف قناته الخاصة على موقع يوتيوب، لشرح المواد لطلابه في المدارس الثانوية.

UNHCR/Firas Alkhateeb
الطالبة يافا تتابع قناة معلم الكيمياء ابراهيم يوسف على اليوتيب من أجل فهم المادة الدراسية.

ووضع أستاذ الكيمياء مجموعات على تطبيق واتس آب باسم "المدرّس إبراهيم يوسف" وعلى تطبيق فايبر ليتمكن الطلاب من طرح أسئلة مباشرة عليه، وكان يجيب على أسئلتهم دائما في أي وقت.

يقول الأستاذ إبراهيم: "تمكنت من إنهاء المنهج بأكمله في أقل من شهرين. وأبقى على تواصل مع طلابي. لديّ مجموعات على واتس آب وفايبر، وأحيانا يرسل الطلاب أسئلتهم بعد منتصف الليل وأنا أجيب عليها".

نظرا للقيود بسبب كوفيد-19 وإغلاق المدارس في العراق، لم يتمكن طلاب المدارس الثانوية من حضور الفصول الدراسية أو الحصول على المساعدة التي يحتاجون إليها في فهم موضوع الكيمياء، خاصة أن لديهم امتحانات نهائية. ولذلك فقد كانت قناة الأستاذ إبراهيم بمثابة طوق نجاة، كما ذكرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

تقول الطالبة يافا: "من الصعب أن نفهم كل شيء عندما نضطر للدراسة بمفردنا. يحتاج المعلم لشرح المادة. لقد درست جيدا وحصلت على 86% في مادة الكيمياء".

UNHCR/Firas Alkhateeb
ابراهيم يوسف، مدرس مادة الكيمياء، أوجد طريقة لمساعدة طلاب المرحلة الثانوية على النجاح بمادة الكيمياء بعد إغلاق المدارس في العراق بسبب جائحة الكورونا.

تحصد قناة "المدرّس إبراهيم يوسف" على يوتيوب مئات المشاهدات لكل فيديو، وينشر الكثير من الطلاب تعليقاتهم على المقاطع يشكرون الأستاذ إبراهيم على شرحه المفصل، وعلى مساعدتهم في فهم هذه المادة الصعبة.

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