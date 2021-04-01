ترحيب أممي بإكمال تقديم الترشيحات للمجلس التشريعي الفلسطيني

ودعا جميع الأطراف إلى احترام العملية الانتخابية وحل أي خلافات بشكل سلمي عبر الآليات القانونية الرسمية. وشدد على ضرورة أن يعمل الجميع لحماية حق الناس، وخاصة الشباب، في التصويت وتقرير مستقبلهم السياسي.

وفي بيان صحفي قال المسؤول الأممي إن إجراء انتخابات جامعة وذات مصداقية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، خطوة مهمة باتجاه تجديد شرعية المؤسسات الوطنية وإعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتحديد مسار العودة إلى المفاوضات ذات المغزى لتحقيق حل الدولتين.

وأكد وينسلاند أن الأمم المتحدة ستواصل دعم العملية الانتخابية.