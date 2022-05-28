القدس: تور وينسلاند يحذر من تصاعد دوامة العنف ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

وأعرب وينسلاند في بيان صدر صباح يوم السبت، عن قلقه الشديد بشأن ما وصفه بدوامة العنف المتصاعدة التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة.

وأكد أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد.

وقال في ختام البيان: "لقد كنت على اتصال مع جميع الأطراف وأحث قادتهم على الاستجابة لهذه الدعوة."

وكان وينسلاند قد حذر أمام مجلس الأمن في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام مما يُسمّى بمسيرة الأعلام "الاستفزازية المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة" يوم الأحد.

وفي استعراضه لآخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، قال وينسلاند إن 10 فلسطينيين من بينهم سيّدة وثلاثة أطفال قُتلوا خلال الفترة الماضية، وعلى الجانب الإسرائيلي قُتل أربعة مدنيين ورجل أمن واحد.

وقال وينسلاند لأعضاء مجلس الأمن: "لا يوجد مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين. يجب أن يدين الجميع بوضوح مثل هذه الأعمال."