القدس: تور وينسلاند يحذر من تصاعد دوامة العنف ويحث جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

قبيل ما يُسمّى بمسيرة الأعلام المخطط لها في القدس في 29 أيار/مايو، دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع عنيف آخر لن يؤدي إلا إلى إزهاق مزيد من الأرواح.
وأعرب وينسلاند في بيان صدر صباح يوم السبت، عن قلقه الشديد بشأن ما وصفه بدوامة العنف المتصاعدة التي أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين والإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة.
وأكد أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد.
وقال في ختام البيان: "لقد كنت على اتصال مع جميع الأطراف وأحث قادتهم على الاستجابة لهذه الدعوة."
وكان وينسلاند قد حذر أمام مجلس الأمن في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام مما يُسمّى بمسيرة الأعلام "الاستفزازية المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة" يوم الأحد.
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وفي استعراضه لآخر المستجدات في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، قال وينسلاند إن 10 فلسطينيين من بينهم سيّدة وثلاثة أطفال قُتلوا خلال الفترة الماضية، وعلى الجانب الإسرائيلي قُتل أربعة مدنيين ورجل أمن واحد.
وقال وينسلاند لأعضاء مجلس الأمن: "لا يوجد مبرر لأعمال الإرهاب أو العنف ضد المدنيين. يجب أن يدين الجميع بوضوح مثل هذه الأعمال."