وقد وصلت اللقاحات إلى مطار الخرطوم الدولي، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف التي عملت من خلال مرفق كوفاكس، وهو تحالف تقوده كل من منظمة الصحة العالمية، غافي، التحالف الدولي للقاحات وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، والذي يعمل على التوزيع المنصف للقاحات كوفيد-19 للبلدان بغض النظر عن مستوى الدخل فيها.

وبذلك يصبح السودان أول بلد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستلم الدفعة الأولى من لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس.

حملة التلقيح الوطنية

وبحسب بيان صادر عن اليونيسف، تمّ تسليم اللقاحات في أعقاب وصول 4.5 طن متري من الحقن وصناديق الأمان كجزء من المخزون العالمي الممول والمدعوم من غافي، وقد قامت اليونيسف بتسليم هذه الحقن والصناديق إلى السودان بالنيابة عن كوفاكس يوم الجمعة الموافق 26 شباط/فبراير 2021، "ولا تقلُّ هذه الحقن والصناديق أهمية عن اللقاحات، وذلك لضمان التلقيح الآمن والفعّال"، بحسب اليونيسف.

#عاجل: السودان يصبح أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اللقاحات ضد #كوفيد_19 عبر مرفق #كوفاكس!💉💉💉 @UNICEFSudan https://t.co/IjCD7P54bg — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 3, 2021

وقد عملت منظمة الصحة العالمية مع السلطات الوطنية لوضع استراتيجية تلقيح تشمل تدريب الأشخاص الذين سيقومون بإعطاء اللقاحات، وضمان مأمونية اللقاح ومراقبة الآثار الجانبية.

سوف تُستخدم الشحنة الأولية من اللقاحات التي تم استلامها اليوم لدعم العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عاما وما فوق، ممن يعانون من صعوبات ومشاكل طبية ويعيشون في مناطق ذات معدل مرتفع لانتشار العدوى أو مناطق من المتوقع أن تكون ذات معدل مرتفع لانتشار العدوى، وذلك بإعطائهم اللقاح ضد كوفيد-19، لتكون بذلك المرحلة الأولى من حملة التلقيح الوطنية قد بدأت.

دعوة السودانيين إلى تسجيل أسمائهم لتلقي اللقاح

هذا وقد أعرب الدكتور عمر محمد النجيب، وزير الصحة السوداني، عن تقديره لجميع الشركاء الذين عملوا معا لضمان أن يكون السودان من بين أولى الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتلقى لقاحات كوفيد-19 عبر مرفق كوفاكس.

وأضاف الدكتور عمر محمد النجيب قائلاً إن "اللقاحات ضرورية للسيطرة على انتشار الفيروس في السودان والعودة السريعة إلى الحياة الطبيعية".

كما حث الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على اللقاح بأن يتأكدوا من تسجيل أسمائهم حتى يتلقوا اللقاح عندما يحين دورهم.

وستقوم اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية، بدعم من غافي، بتوفير الدعم لحكومة السودان في حملة توزيع اللقاح وتنظيم حملات التطعيم على الصعيد الوطني بما يضمن وصول اللقاحات المنقذة للحياة إلى جميع الأشخاص المؤهلين للحصول عليها.

اللقاحات آمنة

وأكد عبد الله فاضل، ممثل اليونيسف في السودان قائلاً: "إن اللقاحات هي الأمل الذي نملكه للتعافي من الجائحة".

وأشار إلى أن "اللقاحات نجحت في الحد من البلاء الذي تسببه العديد من الأمراض المعدية وأنقذت حياة الملايين، وقضت بشكل فعال على العديد من الأمراض التي تهدد الحياة."

من جهته قال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان، إن اللقاحات التي وصلت اليوم إلى السودان "هي لقاحات آمنة، وتمت الموافقة عليها من خلال إجراءات قائمة الاستخدام في حالات الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، لكي تُستخدم في السودان وغيرها من الدول.

وأشاد الدكتور عابد بحكومة السودان ووزارة الصحة الاتحادية والشركاء على هذا الإنجاز الكبير الذي سيضمن حماية شعب السودان من المرض الفتاك الذي لا يزال ينتشر.

ولقد تسببت جائحة كوفيد-19 في تعطيل تقديم الخدمات الأساسية على الصعيد العالمي وفي السودان، ولا تزال أرواح الناس تُزهق يوميًّا. اعتبارا من 1 آذار/مارس 2021، شهد السودان أكثر من 28،505 حالات إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و1،892 حالة وفاة مرتبطة بهذه الجائحة منذ الإعلان عن ظهور أول حالة للإصابة بكوفيد-19 في 13 آذار/مارس 2020.