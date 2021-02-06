اليمن: ترحيب أممي بنية الولايات المتحدة العدول عن تصنيف أنصار الله منظمة إرهابية

وفي ملاحظة إلى المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة، قال دوجاريك:

"نرحب بالإعلان عن أن الولايات المتحدة تعتزم إلغاء تصنيفي جماعة الحوثي (الذين يسمون أنفسهم أنصار الله) كمنظمة إرهابية أجنبية، وعلى وجه الخصوص، كمنظمة إرهابية عالمية."

وبحسب بيان المتحدث الرسمي، سيوفر إلغاء هذين التصنيفين ارتياحا عميقا لملايين اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لتلبية احتياجاتهم الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف أن ذلك سيساعد على ضمان وصول السلع الأساسية التي تشتد الحاجة إليها دون تأخير كبير. وقال:

"في وقت يتعرض فيه اليمن لخطر المجاعة بشكل كبير، من الضروري الحفاظ على الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية بكميات كافية."

هذه وأعربت الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها عن أملها في أن يساهم هذا التطور الإيجابي في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى "استئناف عملية سياسية يقودها ويملكها اليمنيون للوصول إلى تسوية شاملة تفاوضية للصراع."

وكانت الأمم المتحدة قد رحبت أمس بقرار الولايات المتحدة الأمريكية القاضي بتعزيز مشاركتها الدبلوماسية دعما للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي شامل ومتفاوض عليه لإنهاء الصراع في اليمن.

واعتبر المتحدث ستيفان دوجاريك القرار، في رده على أسئلة الصحفيين، "تطورا إيجابيا قد يخلق مزيدا من الزخم من أجل الحوار".

وأضاف أن المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن مارتن غريفيثس يتطلع إلى العمل بشكل بناء مع جميع الأطراف في هذا الوقت الحرج بالنسبة للشعب اليمني.