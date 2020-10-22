مسؤول أممي أمام مجلس الأمن: تطورات إيجابية بشأن أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

وأشار إلى أن مسؤولين كبار من جنوب السودان سافروا إلى الخرطوم للقاء السلطات السودانية بهدف مناقشة الوضع النهائي لأبيي والمناطق الحدودية.

وعقد مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا).

وقال لاكروا إنه وعلى الرغم من هذا التقارب المستمر بين البلدين، إلا أن عملية السلام في أبيي لم تحرز تقدما يُذكر، مشيرا إلى قيام جوبا والخرطوم بتعيين رئيسيين إداريين منفصلين للمنطقة. ووصف الخطوة بأنها "تطور سياسي غير مسبوق لأنها المرة الأولى التي يتم فيها تعيين رئيسين إداريين في أبيي".

وأوضح المسؤول الأممي أن القوة الأمنية المؤقتة واصلت العمل مع حكومتي السودان وجنوب السودان لتيسير تنفيذ الجوانب المعلقة من اتفاقاتهما السابقة على الرغم من العقبات التي تشكلها جائحة كـوفيد -19.

الحالة الأمنية

وقال وكيل الأمين العام إن الحالة الأمنية العامة في أبيي ظلت، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، متقلبة إلى حد ما، مشيرا إلى وقوع أربع هجمات ضد أفراد بعثة يونيسفا وأربع حالات من العنف القبلي، بما في ذلك هجمات مسلحة على القرى.

وأشار إلى مواصلة القوة الأمنية المؤقتة التواصل مع سلطات دينكا نغوك والمسيرية وزعماء المجتمعات المحلية لتعزيز عملية السلام على المستوى المحلي.

مؤتمر هجرة الرعاة

ومن أجل معالجة العنف المحتمل على المستوى المحلي، خلال موسم هجرة الرعاة بين السودان وجنوب السودان، أشار لاكروا إلى تشكيل لجنة فنية لعقد مؤتمر ما قبل الهجرة لعام 2020. وتتألف اللجنة من قوة يونيسفا والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة كونكورديس غير الحكومية، بهدف مناقشة حركة الرعاة على طول ممرات الهجرة الثلاثة في أبيي.

نقص عدد قوات الشرطة

بموجب قرار مجلس الأمن 2519 (2020)، قال لاكروا إن مجلس الأمن أصدر تفويضا بنشر 640 فردا من أفراد الشرطة، حيث يبلغ عدد أفراد الشرطة في البعثة الأممية حاليا 35 فردا، من بينهم 16 ضابطا ينهون مهمتهم في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

ونظرا لعدم إصدار تأشيرات لأي ضباط جدد يمكن نشرهم كبديل، قال المسؤول الأممي إن عدد عناصر الشرطة سينخفض إلى 19 ضابطا فقط. وبالتالي، فإن هذا الوضع سيكون له تأثير سلبي على تنفيذ ولاية البعثة.

وتم تأسيس القوة الأمنية المؤقتة في أبيي، عام 2011، بعد اتفاقية أديس أبابا بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي بموجبها تم تجريد منطقة أبيي من السلاح والسماح للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.

وأعرب لاكروا عن شكره لمجلس الأمن على استمرار دعمه لقوة يونيسفا، داعيا المجلس إلى دعم توصية الأمين العام بشأن تمديد ولاية القوة لمدة ستة أشهر أخرى، حتى 15 أيار / مايو 2021.

كوفيد-19

فيما يتعلق بجائحة كورونا، أشار وكيل الأمين العام إلى إبلاغ البعثة عن 11 حالة إصابة مؤكدة بالمرض بين أفرادها منذ بدء الجائحة، مشيرا إلى حدوث حالة وفاة واحدة يشتبه إصابتها بالمرض الفيروسي.

ونقلا عن السلطات الصحية بالمنطقة، قال لاكروا إن العدد التراكمي للحالات المؤكدة منذ تفشي الفيروس بلغ 52 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات ذات الصلة 5 حالات، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالمرض، منذ يوليو / تموز.