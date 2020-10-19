انطلاق محادثات الجولة الرابعة للجنة العسكرية الليبية في جنيف

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن انطلاق هذه الجولة من المحادثات تميّز باجتماعات شخصية بين وفدي طرفي النزاع الليبي.

وأشار ستيفان دوجاريك إلى أن مداولات هذه الجولة ستستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول.

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعربت، من جانبها، عن الأمل في أن يتوصل الوفدان إلى حل لجميع القضايا العالقة من أجل تحقيق وقف إطلاق نار كامل ودائم في جميع أنحاء ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان، إن عمل هذه اللجنة، أي المسار الأمني، يشكل أحد المسارات الثلاثة التي تعمل عليها البعثة الى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، والتي انبثقت عن مؤتمر برلين حول ليبيا، وتبناها مجلس الأمن عبر قراره 2510 (2020)، والذي دعا الطرفين الى التوصل الى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وذكّرت البعثة بنداء الأمين العام الذي أطلقه في آذار/مارس الماضي، ودعا فيه الى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء العالم.

ودعت البعثة جميع الأطراف المتحاربة إلى استلهام دعوة الأمين العام ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانبا والتوقف عن جميع الأعمال العدائية.

وأشادت البعثة بقيادتي الطرفين لتسهيلهم انعقاد هذه الجولة. كما أعربت عن شكرها لأعضاء الوفدين على تحملهم مشقة الحضور الى جنيف رغم الظروف غير الاعتيادية بسبب جائحة كورونا.