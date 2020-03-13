الأمين العام يدعو إلى إعلان الحرب على فيروس كورونا المستجد COVID-19

وقال الأمين العام "يجب أن نعلن الحرب على هذا الفيروس." يعني ذلك وبحسب الأمين العام، أن تتحمّل الدول مسؤولية التأهب للعمل وتكثيفه والتوسع فيه، عبر تفعيل وتعزيز نظم الاستجابة لحالات الطوارئ وإحداث زيادة كبيرة في قدرات الفحص ورعاية المرضى، ومن خلال تجهيز المستشفيات وضمان أن يكون فيها الحيّز الكافي والمستلزمات والعاملون اللازمون.

نحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا-- أنطونيو غوتيريش

وقال السيّد غوتيريش في الرسالة المصوّرة: "تقع على عاتقتنا جميعا مسؤولية أيضا. إذ يجب اتباع المشورة الطبية واتخاذ خطوات بسيطة وعملية توصي بها السلطات الصحية." وأضاف أنه يتفهم حالة القلق والاضطراب والإرباك التي يشعر بها كثيرون، "نحن نواجه تهديدا صحيا لا مثيل له في حياتنا."

وأشار إلى أن أكثر الفئات ضعفا هي الأشد تضررا - ولا سيما كبار السن وأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة وأولئك الذين لا يحصلون على رعاية صحية يعوَّل عليها، وأولئك الذين يعيشون في فقر أو تهميش.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد انتشر الداء الآن في 123 دولة وتسبب بوفاة 5،000 شخص حتى الآن.

بالإضافة إلى الدعوة لإعلان الحرب على #فيروس_كورونا "لاءات ثلاث" شدد عليها الأمين العام @antonioguterres فما هي؟؟@WHOEMRO | @CinuRabat | @UNICCairo



-تفاصيل رسالته التي وجهها اليوم وآخر الإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها في المقر الدائم على هذا الرابط: https://t.co/VEpwjc81cH pic.twitter.com/V2zejHqqLn — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) March 13, 2020

إجراءات في المقرّ الدائم بنيويورك

وقد اتخذ الأمين العام قرارا بتصعيد الإجراءات الوقائية في المقرّ الدائم بنيويورك للحد من انتشار كوفيد-19. وابتداء من 16 آذار/مارس سيتعيّن على جميع الموظفين العمل من المنزل حتى تاريخ 12 نيسان/أبريل. وسيتم بعد ذلك تقييم ضرورة الحفاظ على مستوى مخفض من الموظفين في مبنى المقر الدائم.

وأكدت الأمم المتحدة أن الهدف هو التقليل من عدد الموظفين القادمين إلى المقر وفي الوقت نفسه الاستمرار في القيام بواجباتها. وقد أبلغ الأمين العام جميع الدول الأعضاء بهذا القرار.

العدوى تنتقل للاقتصاد العالمي

وتسببت كورونا بهبوط في الأسهم العالمية ما كان له تداعيات على الاقتصاد العالمي. وقال السيّد غوتيريش إن الفيروس يصيب الاقتصاد العالمي، "فقد تضررت الأسواق المالية بسبب حالة عدم اليقين، وتعطلت سلاسل الإمداد العالمية وهوى الاستثمار وطلب المستهلكين، وأصبح هناك خطر حقيقي ومتزايد لحدوث ركود عالمي."

ويقدّر الاقتصاديون في الأمم المتحدة أن الفيروس سيكلّف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام، إن لم يكن أكثر.

UN News/Beatriz Barral رفوف العديد من المحلات التجارية في مدينة نيويورك فارغة مع استعداد الناس للبقاء في المنزل لتجنب التعرض لمصابين بالفيروس.

لا يمكن لأي بلد أن يخوض الحرب بمفرده

ودعا الأمين العام الدول والحكومات إلى التعاون لتنشيط الاقتصاد وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز التجارة وضمان تقديم دعم محدد الوجهة بدقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر تضررا من المرض أو الأكثر عرضة للآثار الاقتصادية السلبية، أو الأشخاص الأكثر عرضة للتداعيات السلبية على الاقتصاد، بما في ذلك النساء اللاتي غالبا ما يتحملن عبئا غير متناسب من أعمال الرعاية.

هذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف. -- أنطونيو غوتيريش

وأكد الأمين العام أن جائحة كورونا تبرز الترابط الأساسي بين أسرتنا البشرية، وقال إن جهود الأمم المتحدة – ومنظمة الصحة العالمية - استُنفرت تماما، و"باعتبارنا جزءا من أسرتنا الإنسانية، نحن نعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع مع الحكومات ونقدم الإرشادات الدولية، ومادّين يد العون للعالم في مواجهة هذا التهديد. إننا نتضامن معكم كل التضامن، فنحن في هذا معا -وسنتجاوزه معا."

وذكر الأمين العام أن فيروس كورونا سيصل إلى منتهاه وستتعافى الاقتصادات. وأضاف أنه حتى ذلك الحين يجب أن نعمل سويا لإبطاء انتشار كورونا المستجد والاعتناء ببعضنا البعض. "فهذا هو وقت التعقل، لا الذعر. وقت العلم، لا الوصم. وقت الحقائق، لا الخوف."