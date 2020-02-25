الأمم المتحدة تسعى إلى توافق ليبي حول مسودة اتفاق "لوقف دائم لإطلاق النار"

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وقد أعلن بيان صحفي للبعثة من جنيف، حيث تعقد المحادثات غير المباشرة، أن طرفي الجولة الثانية قد اتفقا على أن "يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور." من المتوقع أن يلتقي الطرفان مجددا في الشهر القادم لاستئناف المباحثات بغية "استكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان" اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وقالت بعثة الأمم المتحدة إنه خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على "اعداد مسودة اتفاق للوقف الدائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5."

وقد جددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دعوتها كلا الطرفين إلى "الالتزام الكامل بالهدنة الحالية" وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

ويشكل عمل اللجنة العسكرية التي تضم طرفي النزاع الليبيين واحدا من ثلاثة مسارات تعمل عليها بعثة الأمم المتحدة: الاقتصادي والسياسي والأمني. ذلك استنادا إلى قراري مجلس الأمن 2510 و2020 الهادفين للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

بيان البعثة الأممية شكر الطرفين على ما وصفه بـ"الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية" التي تميزت بها المباحثات.