الأمم المتحدة في أفغانستان تدين بشدة مقتل أحد أفرادها في كابول

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) في بيان عن حزنها العميق إثر مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين بجراح جرّاء الهجوم الذي استهدف مركبة تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح، وقدمت البعثة التي أدانت الاعتداء بأشد العبارات خالص التعازي لأسرة الفقيد.

وفي أعقاب تأكيد يوناما للحادث، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بيانا دعا السلطات إلى "ألا تدخر جهداً لتحديد المسؤولين وتقديمهم بسرعة إلى العدالة".

يأتي الهجوم في وقت شهدت أفغانستان مستويات عالية من الإصابات بين المدنيين. في تشرين الأول/أكتوبر ، نشرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان تقريراً يبين أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام ، وقع أكثر من 8000 مدني ضحية للعنف، وكان شهر تموز/يوليو الشهر الأكثر دموية.

وأشارت البعثة إلى أنها لن تفصح عن هوية الضحية ولكنه من العاملين الدوليين، إلا أنها أفادت بأن الجريحين أحدهما أفغاني الجنسية والآخر أجنبي.

ودعت الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان السلطات إلى إجراء تحقيق فوري في الهجوم وتقديم المعتدين إلى العدالة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة.