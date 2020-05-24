الأمم المتحدة ترحب بإعلان الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام خلال عيد الفطر المبارك

وقبل ساعات من الموعد المقرر لبدء أيام عيد الفطر الثلاثة، أصدر مسلحو طالبان إعلانا غير متوقع يفيد بأنهم سوف يهاجمون فقط إذا تم ضرب مواقعهم، مما دفع الرئيس أشرف غني إلى الترحيب بهذه الخطوة بعد ذلك بوقت قصير، ونشر بيان يفيد بالتزام قوات الأمن والدفاع بهذا الأمر.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال فترة 20 عاما تقريبا، منذ أن تم إبعاد حركة طالبان عن السلطة بعد غزو البلاد الذي قادته الولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على وقف قصير لإطلاق النار. كان هناك ابتهاج واسع النطاق في المرة الأولى - مرة أخرى للاحتفال بنهاية شهر رمضان الكريم- في عام 2018، حيث اختلط مقاتلو طالبان بالناس في شوارع العاصمة وأماكن أخرى، واحتضن بعضهم قوات الأمن والتقطوا الصور معهم.

لا يمكن أن تنتهي المعاناة في أفغانستان إلا من خلال تسوية سلمية. إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام--الأمين العام

لكن هذه المرة، أُمر مقاتلو طالبان بعدم دخول الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

وتأتي الهدنة بعد تصاعد الهجمات في الأسابيع الأخيرة من قبل طالبان على خلفية جهود السلام العالقة والعنف من عناصر متطرفة الأخرى، بما في ذلك داعش.

وقد أعلن الرئيس غاني في خطاب موجه إلى الأمة عقب صلاة العيد يوم الأحد عن "خطوة أخرى إلى الأمام" للإسراع في الإفراج عن سجناء طالبان. وهو الأمر الذي كان حجر عثرة في الجهود المبذولة لإدخال طالبان والحكومة أخيرا في محادثات مباشرة، بعد اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان تم توقيعه في شباط/فبراير.

اغتنام هذه الفرصة

وقال البيان الذي صدر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: "إن الأمين العام يحث جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة وتبني عملية سلام يتولى الأفغان قيادتها ومقاليدها".

فلندع الحكمة والرحمة، خلال العيد، تقنعان الجميع بجعل هذا الأمر دائما والانتقال إلى محادثات السلام--ديبورا ليونز، رئيسة يوناما

"لا يمكن أن تنتهي المعاناة في أفغانستان إلا من خلال تسوية سلمية. إن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم شعب وحكومة أفغانستان في هذا المسعى الهام".

كما رحبت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (أوناما) بهذه الخطوة قائلة في تغريدة على تويتر إن "الشعب الأفغاني يستحق فترة راحة من العنف. تحث الأمم المتحدة الأطراف على احترام وقف القتال والسعي على وجه السرعة لجعله دائما. يتعين على مفاوضات السلام الأفغانية أن تبدأ".

مدعاة للأمل

UNOCHA/Shahrokh Pazhman عودة حوالي 136،00 شخص أفغاني إلى ديارهم منذ بداية العام وضعف النظام الصحي يعرضان أفغانستان لخطر الإصابة بفيروسكورونا.

وقالت رئيسة البعثة، والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، ديبورا ليونز، التي تولت أعلى منصب في البعثة الشهر الماضي، إن الإعلان مدعاة للأمل وخطوة مرحب بها.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تتوافق مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من أجل التركيز على "العدو الجديد"، الفيروس التاجي كوفيد-19.

كوفيد-19 هذا العام يمثل تحديا جديدا للبلاد، بما في ذلك لفعاليات العيد عندما تتجمع العائلات الكبيرة عادة للاحتفال. أشجع الجميع على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وأحبائهم والمجتمع--ديبورا ليونز

وبلغت الحالات في أفغانستان، وفقاً لأحدث أرقام منظمة الصحة العالمية، أكثر من 9،860 حالة، كما سجلت البلاد 211 حالة وفاة.

وغردت رئيسة يوناما قائلة: فلندع الحكمة والرحمة، خلال العيد، تقنعان الجميع بجعل هذا الأمر دائما والانتقال إلى محادثات السلام".

وكانت السيدة ديبورا ليونز قد أبلغت يوم الجمعة تمنيات الأمم المتحدة الحارة إلى جميع الأفغان بمناسبة العيد، متمنية أن "تستطيع كل أسرة الاحتفال بهذا الوقت الميمون والمهم في سلام".

"أحث كل من هم في مواقع السلطة على بذل كل ما في وسعهم لوقف العنف واحترام وقت التأمل والتسامح هذا. وقالت إن كوفيد-19 هذا العام يمثل تحديا جديدا للبلاد، بما في ذلك لفعاليات العيد عندما تتجمع العائلات الكبيرة عادة للاحتفال"، مشجعة الجميع "على اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية أنفسهم وأحبائهم والمجتمع."

وقف إطلاق نار دائم

من جانبها أضافت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام بالأمم المتحدة، السيدة روزماري ديكارلو، صوتها إلى صوت الأمين العام ورئيسة يوناما، قائلة في تغريدة على تويتر: "آمل بشدة في أن تتمكن الأطراف من جعل (وقف إطلاق النار) دائما وأن تتحرك بشكل حاسم نحو تسوية سياسية".