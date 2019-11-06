العراق: الأمين العام يصف استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين بالمثير للقلق ويدعو إلى إجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين

جاء ذلك في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، أشار فيه إلى أن "التقارير التي تفيد باستمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين مثيرة للقلق".

وحيث الأمين العام في بيانه "جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والتحقيق بجدية في جميع أعمال العنف".

كما جدد نداءه لإجراء حوار جاد بين الحكومة والمتظاهرين.

ماذا بيّن تقرير يونامي؟

ويأتي بيان الأمين العام هذه في أعقاب إصدار بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) يوم أمس تقريرا جديدا حول موجة الاحتجاجات الثانية التي يشهدها العراق منذ 25 تشرين أول/أكتوبر.

وبحسب التقرير، وقعت انتهاكات وخروقات جسيمة لحقوق الإنسان واستخدمت قوات الأمن أسلحة فتاكة لقمع المتظاهرين.

وأكد التقرير مقتل 97 شخصا وإصابة الآلاف بجراح. وينسب التقرير وفاة 16 حالة على الأقل ووقوع العديد من الإصابات الجسيمة إلى "استخدام عبوات الغاز المسيل للدموع".

تعطيل البنية التحتية هو أيضا مصدر قلق

تعطيل البنية التحتية الحيوية هو أيضاً مصدر قلق بالغ. حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع. التهديدات/ إغلاقات الطرق المؤدية لمنشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات. وهذا يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد #العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين. https://t.co/Zas4772UDo — UNAMI (@UNIraq) November 6, 2019

ومن جهتها التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، السيدة جينين هينيس-بلاسخارت، بعدد من المسؤولين العراقيين وجددت دعوتها إلى حماية الأرواح والبنية التحتية.

وأعربت عن جزعها من استمرار سفك الدماء، مشددة على عدم الاستهانة بالإحباط الشديد الذي يعاني منه الشعب، ودعت إلى قراءته بشكل صحيح. وقالت إن "العنف لا يولد إلا العنف ويجب حماية المتظاهرين السلميين"، مشيرة إلى أن الوقت قد حان للحوار الوطني.

وفي آخر تغريدة لها عبر التوتير، أعربت الممثلة الخاصة عن قلق بالغ حيال تعطيل البنية التحتية الحيوية. وقالت إن "حماية المنشآت العامة هي مسؤولية الجميع".

هذا ولفتت الانتباه إلى أن التهديدات وإغلاقات الطرق المؤدية إلى منشآت النفط والموانئ تسبب خسائر بالمليارات، مؤكدة أن ذلك "يؤدي إلى إضرار وخيم باقتصاد العراق ويقوض تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين".