تقرير اليونيسف الأشمل للقرن ال21 يفيد بأن أكثر من 200 مليون طفل يعانون من نقص التغذية أو زيادة الوزن

وأضاف التقرير أن ما يقرب من 2 من كل 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين لا يحصلون على طعام يدعم أجسامهم وعقولهم سريعة النمو، مشيرا إلى أن هذا يعرضهم لخطر ضعف نمو المخ، وضعف التعلم، انخفاض المناعة، زيادة العدوى، وفي كثير من الحالات، الموت.

وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف، إنه وعلى الرغم من كل التطورات التكنولوجية والثقافية والاجتماعية التي شهدتها العقود القليلة الماضية، إلا أننا لم ننتبه لهذه الحقيقة الأساسية. وأضافت:

"إذا كان الأطفال يأكلون بشكل سيئ، فإنهم يعيشون حياة سيئة. الملايين من الأطفال يعيشون على نظام غذائي غير صحي لأنهم ببساطة ليس لديهم خيار أفضل. يجب تغيير طريقة فهمنا لسوء التغذية والاستجابة له. فالأمر لا يقتصر فقط على توفير الطعام الكافي للأطفال. الأهم من ذلك كله هو الحصول على الغذاء المناسب لهم. هذا هو التحدي المشترك اليوم".