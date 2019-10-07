 مع استمرار انتشار الكوليرا: اليونيسف تنقل 1.6 مليون جرعة من اللقاحات إلى السودان

ووفقا لوزارة الصحة السودانية، فقد تم حتى الآن الإبلاغ عن ثماني وفيات في ولايتيّ النيل الأزرق وسنار وذلك منذ بداية تفشي المرض في الثامن من أيلول/سبتمبر المنصرم.



وقالت اليونيسف إن اللقاحات ستُستخدم في "حملة التلقيح الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات" وبتمويل من التحالف الدولي للقاحات على أن تبدأ الحملة من 12 تشرين الأول/أكتوبر.



وتعتبر اليونيسف شراء اللقاحات وإيصالها في الوقت المناسب أولوية قصوى لمنع انتشار الكوليرا في السودان، وقد أكدت المنظمة أنها ستواصل، بالتعاون مع شركائها، العملَ على أنظمة معالجة المياه وتوزيع منتجات تنقية المياه الراكدة، وتوفير الدعم الفني لوزارة الصحة السودانية بما في ذلك مراقبة التخطيط والتنفيذ.



وتعمل الفرق الإنسانية والمتطوعون المحليون في جميع أنحاء السودان على زيادة الوعي بممارسات النظافة وطرق الوقاية من خلال نشر المعلومات حول أعراض الكوليرا والحاجة الماسة للتلقيح ضدها.