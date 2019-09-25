"اتفاق هام" يمهد الطريق لافتتاح مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجديد في السودان

عملية الانتقال إلى الديمقراطية "مليئة بالتحديات"

ووجهت السيدة باشيليت كلمتها للوفد السوداني رفيع المستوى، مؤكدة أن هذا الاتفاق هو "خطوة أولى لدعم كل ما تبذلونه من جهود في صنع سودان أكثر ديمقراطية يفي بكل آمال وأحلام الشعب السوداني" حسب تعبيرها.

وأضافت المسؤولة الأممية الأرفع في مفوضية حقوق الإنسان:

"لقد مررت بهذه التجربة في بلدي أيضا، إذ قمنا بالانتقال إلى الديمقراطية وهي عملية مليئة بالتحديات. ولكن مع إمكانية قيام مكتبنا بمرافقتكم في المجالات والتحديات التي تشعرون بأنها الأكبر والأهم، نأمل أن نتمكن من تقديم المساعدة في هذه العملية المهمة للغاية التي تمرون بها. إنه لشرف لي ولحظة سعيدة للغاية ولحظة تاريخية للغاية أن أتمكن من توقيع هذه [المذكرة] ونأمل أن نتمكن من تنفيذها في أقرب وقت ممكن".

وتجدر الإشارة إلى أنه وبالإضافة إلى العاصمة الخرطوم، سيتم افتتاح مكاتب ميدانية لحماية حقوق المواطنين في كل من دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان وشرق السودان.

في أعقاب سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، تمت الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من قبل كبار جنرالاته في نيسان/ أبريل. وفي تموز/ يوليو، أدى اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم في البلاد وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى تأسيس حكومة انتقالية لمدة ثلاث سنوات. وسط تفاؤل باحتمال حدوث انتقال سلمي للسلطة، تفتح التطورات الأخيرة الطريق نحو فترة لاحقة لإجراء انتخابات للعودة إلى الحكم المدني الكامل.

وقد أعلنت السيدة باتشيليت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيدعم هذا الانتقال، من أجل حقوق الإنسان لجميع شعب السودان: "لقد شهدنا بإعجاب استمرار النساء والرجال والشباب في السودان في تأكيد حقوقهم الإنسانية. يعد الطريق إلى الأمام مليئًا بالتحديات، لكننا مستعدون للمساعدة في ضمان تغلغل حقوق الإنسان في عملية الانتقال".

وسيسعى المكتب إلى دعم الانتقال في أربعة مجالات رئيسية: مكافحة عدم المساواة وتمكين المرأة: الإصلاحات القانونية والمؤسسية، لجعل السودان متماشياً مع التزامات حقوق الإنسان الدولية، والعدالة لدعم المساءلة والمصالحة، مع المشاركة الفعالة للمرأة والأقليات وتعزيز فتح الفضاء الديمقراطي والمدني.

كما رحبت السيدة باشيليت بتشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة للتحقيق في قمع المتظاهرين المسالمين في تموز/يونيو (مما أدى إلى وفاة العشرات من الأشخاص). وقالت باشيليت إن اتفاق تقاسم السلطة "تتضمن العديد من الالتزامات الإيجابية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك شرعة الحقوق والالتزام بالعمل مع مكتبها".