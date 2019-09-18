في مؤتمر صحفي قبيل انطلاق مداولات الجمعية العامة، الأمين العام يؤكد أن الناس يريدون حلولا والتزامات وإجراءات

تواجه الجمعية العامة، التي بدأت رسميا دورتها الرابعة والسبعين يوم الثلاثاء، عددا من القضايا الملحة على جدول أعمالها، بما فيها تهديد التغير المناخي، تزايد انعدام المساواة، وتزايد الكراهية والتعصب، بالإضافة إلى عدد مقلق من تحديات في مجالي السلام والأمن.

جاء ذلك على لسان الأمين العام خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال فيه إن "العالم يقف على منعطف حرج على عدة جبهات".

في مواجهة هذه التحديات، تشدد الأمم المتحدة على أن العالم يحتاج إلى مزيد من التعاون الدولي. لكنّ غوتيريشاستدرك قائلا إن "هذا لن يتحقق ببساطة عبر قوله".

ووفقا له، فإن أكبر تحد للقادة والمؤسسات هو إظهار اهتمامهم بالمشاكل التي يواجهها الناس وحشد الحلول لمعالجة مخاوفهم.

وسيتضمن الجزء رفيع المستوى من الجمعية العامة الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل عشرات من الاجتماعات والمؤتمرات على هامش المناقشة العامة التقليدية التي سيتحدث فيها ممثلو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

بالنسبة لغوتيريش، سيكون هذا الأسبوع الدبلوماسي المكثف فرصة لإبراز الأمم المتحدة على أنها "مركز حلول ومحرك لإحداث تغيير حقيقي وإيجابي في حياة الناس".