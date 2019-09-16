رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، ماريا فرناندا إسبينوزا تستعد لوضع المطرقة على الطاولة

ماريا فرناندا إسبينوزا، الأكوادورية التي ظلت تحمل مطرقة الجمعية العامة طوال الدورة الـ 73، ستغادر موقعا شغلته منذ أيلول/سبتمبر 2018. أخبار الأمم المتحدة التقت الشاعرة والدبلوماسية، ووزيرة خارجية الإكوادور السابقة التي كانت أول امرأة من أميركا اللاتينية، ورابع امرأة تتولى هذا المنصب على مدى ثلاثة وسبعين عاما.