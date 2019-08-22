"إيمان" تبعث الصمود والأمل في نفوس الفلسطينيات المصابات بمرض السرطان

وفي حوار خاص مع أخبار الأمم المتحدة، بمناسبة #اليوم_العالمي_للعمل_الإنساني، تحدثت إيمان عن طريق الكفاح الطويل الذي خاضته ليس فقط ل "كسر المرض العضال بل لكسر المحرمات السائدة حوله".

وتقول إيمان للزميلة مي يعقوب: "فكرتي كانت أن أوجد حاضنة للنساء الفلسطينيات في غزة في ظل كل الصعاب الموجودة"، بما فيها الحصار والاحتلال وتداعياته الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.

فكرتي كانت أن أوجد حاضنة للنساء الفلسطينيات في غزة في ظل كل الصعاب الموجودة -- إيمان شنّن، مؤسسة العون والأمل

إيمان خريجة الجامعة الأمريكية في القاهرة، لم تعمل في مجال تخصصها وهو اللغة الإنكليزية والترجمة سوى أعوام بسيطة. تراكمت خبرتها في مؤسسات المجتمع المدني في مجال المناصرة والتأثير والنوع الاجتماعي.

كانت فكرة العمل الإنساني مترسخة في رأسها منذ الصغر، خاصة وأن أبها من مؤسسي الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. لكنها لم تفكر مرة في تكون جزءا من هذه المنظومة بشكل كبير، غير أن إصابتها بالسرطان وشفاءها منه وجولتها في كل المشافي سواء كان في مصر أو الأردن أو فلسطين 48، دفعتها لأن تفكر جديا في حال النساء الفلسطينيات غير المحظوظات اللواتي لم يحصلن على التعليم والدعم العائلي الذي توفر لها. "كان عدد ليس بالقليل منهن يفتقرن إلى الدعم النفسي من عائلاتهن. ولم يكن لديهن من المال ما يعينهن على المقاومة. وبعضهن هجرهن أزواجهن. لم يكن يغيب عن بالي كم كنا ضعيفات وكم كنا في حاجة إلى الدعم والمساندة".

عام 2008 كان لاحظة فارقة في حياة إيمان