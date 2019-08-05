الأمين العام يدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي وقع في مصر

ووفقا لوكالات الأنباء، أدى الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المعهد القومي للأورام جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، قال الأمين العام "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة اليوم".

هذا وأعرب غوتيريش عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ولمصر، حكومة وشعبا. كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.