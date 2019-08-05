 

الأمين العام يدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي وقع في مصر

UN Photo/Manuel Elias
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
5 آب/أغسطس 2019
السلم والأمن

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الذي تعرضت له العاصمة المصرية القاهرة في 5 آب / أغسطس.

ووفقا لوكالات الأنباء، أدى الهجوم الإرهابي الناجم عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من المعهد القومي للأورام جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، إلى مقتل 20 شخصا وإصابة نحو 50 آخرين.

 

وفي بيان صادر عن المتحدث باسمه، قال الأمين العام "أدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في القاهرة اليوم".

 

هذا وأعرب غوتيريش عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ولمصر، حكومة وشعبا. كما تمنى الشفاء العاجل للمصابين.

 

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