الأمم المتحدة ترحب بإعلان وقف إطلاق النار في سوريا

وصرح دوجاريك للصحفيين في نيويورك اليوم الجمعة بأنه "لم يتم الإبلاغ عن أي غارات جوية منذ منتصف الليل، لكن هناك تقارير عن قصف مدفعي في شمال حماة"، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا).

ويأتي وقف إطلاق النار بعد ثلاثة أشهر من القتال العنيف الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 500 مدني وتشريد أكثر من 440،000 شخص.

وقال دوجاريك إن الأمم المتحدة تذكّر "جميع أطراف النزاع، وأولئك الذين لديهم نفوذ عليهم، بواجباتهم في حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومبادئ التمييز والتناسب المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي".