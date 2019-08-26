اليونسيف والنادي الأهلي في مصر يعملان معا لحماية الأطفال الأكثر احتياجا

وتتمثل مهمة منظمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.

وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.

وبمناسبة مرور ثلاثين عاما على الاتفاقية، وقعت منظمة اليونسيف والنادي الأهلي المصري مذكرة تفاهم مدتها أربع سنوات لرفع الوعي العام حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأطفال، بما في ذلك الصحة، والتغذية، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين الفتيات.

مراسلنا في مصر خالد عبد الوهاب، يلقي الضوء على اتفاقية اليونسيف والنادي الأهلي.

إيمانا منهما بما للرياضة من قدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة ملايين الأطفال، جاءت الاتفاقية التي وقعتها منظمة اليونسيف مع النادي الأهلي المصري بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من أجل الدفاع عن حقوق الأطفال الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء مصر. كما يقول الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي: