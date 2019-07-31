الصين تساهم بمبلغ مليون دولار لدعم برنامج المعونة الغذائية للأونروا في غزة

وقال بيان الأونروا إن هذا "الدعم سيساعد على تفادي تعطل تقديم المساعدات الغذائية الأساسية"، وعلى التخفيف من شدة انعدام الأمن الغذائي الذي يواجهه أكثر من مليون لاجئ فلسطيني في غزة".

وأعرب رئيس وحدة علاقات المانحين في الوكالة، السيد مارك لاسواوي، عن شكره للحكومة الصينية، مؤكدا أن تبرعات الصين في عام 2018 قد ساهمت بشكل كبير في مساعدة الأونروا على الاستجابة لما أسماه "أزمة تمويلية وجودية" تواجه الوكالة، حسب وصفه.

وقد علق رئيس مكتب التمثيل وسفير الصين جو وي بالقول إنه، فيما يتعلق بالمصاعب المالية التي تواجهها الأونروا، فإن "الحكومة الصينية ستواصل دعم الأونروا وعملها في المستقبل".

وتقدم وكالة الأونروا "خدمات منقذة للحياة لحوالي 5.4 مليون لاجئ من فلسطين، في خمسة أقاليم تشمل الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية "بما في ذلك القدس الشرقية" وقطاع غزة. وتضم خدمات الوكالة التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية وغيرها من الخدمات الداعمة.

وتواجه الوكالة الأممية "طلبا متزايدا على خدماتها بسبب زيادة عدد لاجئي فلسطين المسجلين ودرجة هشاشة الأوضاع"، بينما يتم تمويلها، بشكل كامل تقريبا، عبر التبرعات الطوعية.

وكان مؤتمر إعلان التعهدات قد أعلن نهاية الشهر الماضي في نيويورك عن تعهدات تبلغ 110 ملايين دولار لعمل الأونروا، وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بالتعبئة الجماعية التي سمحت للوكالة بمواجهة تحديات مالية هائلة عام 2018".