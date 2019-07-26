في أعقاب مأساة غرق قارب قبالة ليبيا، الأمين العام يشدد على أهمية معاملة اللاجئين بكرامة واحترام

وفي هذا السياق، كرر الأمين العام التأكيد على أن "ليبيا ليست بلدًا آمنًا للجوء وأنه يجب معاملة اللاجئين بكرامة واحترام ووفقًا للقانون الدولي".

وفي تغريدة عبر التويتر، دعا الأمين العام إلى توفير "طرق آمنة وقانونية للمهاجرين واللاجئين". وشدد على أن "كل مهاجر يبحث عن حياة أفضل يستحق السلامة والكرامة."

وكان عدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم المديرة التنفيذية لليونيسيف هنريتا فور، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، قد أعلنوا تضامنهم الكامل مع الضحايا. وحثوا في هذا السياق على القيام بعمليات بحث وإنقاذ، على غرار البرامج التي تمت في السنوات الأخيرة.