الأمين العام يشدد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة عبر مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي

وبحسب التقارير الإخبارية، استولت إيران على ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فردا من أفراد الطاقم، يوم الجمعة الماضي. واحتجزت لفترة وجيزة سفينة ثانية في مضيق هرمز، مما زاد من حدة التوتر في الممر المائي الاستراتيجي الذي أصبح نقطة تحول بين طهران والغرب.

في حديثه إلى الصحفيين اليوم الاثنين، قال فرحان الحق "إن الأمين العام يشدد على ضرورة احترام الحقوق والواجبات المتعلقة بالملاحة عبر المضيق والمياه المجاورة لها وفقا للقانون الدولي".

وأضاف أن الأمين العام "يحث جميع المعنيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي ستزيد من حدة التوتر".