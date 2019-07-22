اليونسكو تدين اغتيال الصحفي الأفغاني نادرشاه صاحب زاده في جنوب شرق أفغانستان

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي من باريس اليوم إنها تدين مقتل نادرشاه صاحب زاده، وتأمل في"أن يؤدي التحقيق الجاري إلى إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة الشنيعة" معربة عن أملها في يساعد ذلك في وقف أي هجمات مستقبلية على حرية التعبير وعلى وسائل الإعلام. ووصفت أودري أزولاي وسائل الإعلام في البلاد بأنها تؤدي دورا رئيسيا في إعادة إعمار أفغانستان وفي الجهود المبذولة لتعزيز الديمقراطية وسيادة القانون.

وكان الصحفي الإذاعي نادرشاه صاحب زاده التي تقدم برنامجا ترفيهيا على الإذاعة قد اختفى في 12 تموز/يوليو. وعثر على جثته في اليوم التالي وهي تحمل علامات تعذيب وطعن متكرر.

وتعمل منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة بشكل خاص على تعزيز سلامة الصحفيين وحمايتهم من خلال التوعية العالمية وبناء القدرات ومجموعة من الإجراءات، لا سيما في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

من ناحية أخرى، أكمل وفد أممي رفيع المستوى بقيادة نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة أحمد، أمس الأحد زيارة تضامنية إلى أفغانستان تأتي قبل لانتخابات الرئاسية الهامة المتوقع إجراؤها نهاية أيلول/سبتمبر. ويأتي التضامن الأممي أيضا لتقديم الدعم لعملية السلام وكافة جهود وتطلعات حكومة أفغانستان وشعبها.