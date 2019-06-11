أعضاء مجلس الأمن يدينون أعمال العنف ضد المدنيين في السودان

وفي بيان صحفي، أبدى الأعضاء تعاطفهم الشديد وتعازيهم لأسر الضحايا وتمنوا الشفاء العاجل للمصابين. ودعا أعضاء مجلس الأمن إلى الوقف الفوري للعنف ضد المدنيين وشددوا على أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين والمساءلة والعدالة.

وأشار الأعضاء إلى إعلان المجلس العسكري الانتقالي بشأن إجراء تحقيق في هذه الحوادث. وشجعوا الأمين العام على مواصلة دعم الجهود الإقليمية والدولية، وخاصة التي يقودها الاتحاد الأفريقي لتيسير إجراء عملية انتقال وطنية والاتفاق عليها لمصلحة شعب السودان، بدون الحكم مسبقا على الاتفاقات المستقبلية بين الأطراف السودانية، وبدون تدخل خارجي وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي.

ودعا أعضاء مجلس الأمن الدولي كل الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل معا باتجاه التوصل إلى حل متوافق عليه للأزمة الحالية. وأكد الأعضاء التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال السودان وسلامة أراضيه.