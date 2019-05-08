قلق أممي بشأن تقارير عن قصف جوي على مركز احتجاز للمهاجرين شرق طرابلس

وتواصل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم (أنسميل) تذكير كل الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون.

وأبدت البعثة القلق البالغ أيضا بشأن زيادة الاعتقالات التعسفية والاختطاف للمسؤولين والنشطاء والصحفيين.

ودعت كل الأطراف إلى الإفراج الفوري عن أي شخص تم اعتقاله واحتجازه تعسفيا، وذكـّرت جميع السلطات بالعمل في إطار سيادة القانون وضمان أن أعمال الاعتقال والاحتجاز تتماشى بشكل كامل مع الإجراءات الواجبة.

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن 443 شخصا قد قتلوا وأصيب 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس.