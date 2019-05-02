بعثة اليوناميد تسلم منشآت مقرها إلى حكومة السودان، مع التزام باستخدامها للأغراض المدنية فقط 

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، قال فيه إن هذه الخطوة تأتي تمشيا مع خطة البعثة التي تؤكد على استخدام هذه المرافق لأغراض مدنية، حيث أشارت حكومة ولاية شرق دارفور إلى أن مقر القطاع السابق، وكل الأصول المرتبطة به، ستصبح امتدادا لجامعة الضعين. وأشار المتحدث الرسمي في مؤتمره الصحفي اليومي بالمقر الدائم إلى أن المستشفى القائمة داخل المقر ستتحول إلى مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية للأمومة.

وفي كلمة ألقاها في مراسم التسليم، أكد رئيس موظفي اليوناميد السيد لوك مهلابا على ضرورة الوفاء بالالتزام في استخدام المنشآت لأغراض مدنية إضافة إلى ضرورة إشراك المجتمع المحلي وضمان الشفافية أثناء عملية النقل، حسب قوله. وأضاف السيد مهلابا أن "البعثة أجرت مشاورات مكثفة مع حكومة السودان وحكومات الولايات وممثلين عن المجتمع المدني وقد وافق الجميع والتزمت الحكومة كذلك بمبدأ استخدام جميع هذه المنشآت لأغراض مدنية".

وبحسب ما جاء على ستيفان دوجاريك فإن هذا هو أول مقر قطاعي يتم إغلاقه وتسليمه للسلطات السودانية، وفقا لبنود المرحلة الثانية من الانسحاب التدريجي للبعثة المختلطة في دارفور، وهو ما طلبه مجلس الأمن الدولي في تموز/يوليو 2018.