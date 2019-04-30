تحذير أممي: إلقاء 13 مليون طن من نفايات البلاستيك في المحيطات كل عام

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تحدثت إسبينوزا عن حملتها المناهضة للتلوث البلاستيكي، وأعلنت تنظيم حفل موسيقي في أنتيغوا وباربودا، الواقعة عند التقاء المحيط الأطلنطي بالبحر الكاريبي، تشارك فيه المطربة الأميركية الحاصلة على جائزة غرامي المرموقة أشانتي.

وفي المؤتمر الصحفي قالت رئيسة الجمعية العامة:

"نعلم منذ عقود أن تحلل البلاستيك يستغرق وقتا طويلا وأن برامج إعادة التدوير كانت تعالج هذه الفجوة، ولكننا نعرف الآن أن هذا الأمر لا يحقق إلا القليل. لقد ألقيت كميات هائلة من البلاستيك في المحيطات وفي البيئات الأخرى. كل يوم يلقى ما يعادل شاحنة نفايات محملة بالبلاستيك في المحيط بما يساوي 13 مليون طن سنويا. وكل سنة يستخدم ما يقرب من تريليون كيس بلاستيك مفرد الاستعمال بأنحاء العالم، بما يعادل مليوني كيس كل دقيقة، فيما يقدر المعدل الزمني لاستخدام الكيس البلاستيكي باثنتي عشرة دقيقة فقط قبل إلقائه."

وأضافت إسبينوزا أن 9% فقط من البلاستيك يعاد تدويره. وأشارت إلى أن البلاستيك المتحلل يتحول إلى جزيئات بلاستيكية دقيقة توجد في كل مكان، من أعماق البحار إلى قمم الجبال إلى مياه الشرب.

"هذا أمر مرفوض، إننا نقتل كوكبنا ونقتل أنفسنا. واستجابة لذلك تعهدتُ بدعم جهود القضاء على التلوث البلاستيكي. تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الحملات التي ينفذها الشركاء مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والناشونال جيوغرافيك، والبناء على جهودهم لرفع الوعي ودعم تطوير التكنولوجيات الجديدة والابتكار الحديث."

وأضافت رئيسة الجمعية العامة أن للحملة هدفين رئيسيين هما: رفع الوعي بأنحاء العالم، وإدخال التغييرات داخل المقر الرئيسي للأمم المتحدة.

وأعلنت أنها اتفقت مع الأمين العام على معالجة مسألة البلاستيك في الأمم المتحدة، وأشارت إلى تحقيق تقدم مثل منع الشفاطات البلاستيكية المستخدمة في الشرب.

وقالت إسبينوزا إن الحفل، المقرر في أنتيغوا وباربودا، يأتي في سياق الهدف الأول للحملة لنشر الوعي والمعرفة.

وفي المؤتمر الصحفي شددت المطربة والممثلة أشانتي، التي ستشارك في الحفل الموسيقي، على ضرورة العمل لحل المشكلة الناجمة عن سلوك البشر.

"إننا نقتل كوكبنا وحيواناتنا، إنها غلطتنا ويجب أن نعمل على تصحيحها. لست أما بعد، ولكنني أريد لأبنائي (في المستقبل) أن يتمكنوا من السباحة في المحيط بدون أن أشعر بالقلق من احتمال إصابتهم بالتسمم (بسبب التلوث). أريد أن أكون جزءا من التغيير، وأعتقد أن الموسيقى مجال رائع، ولكن من المذهل أيضا أن يكون المرء جزءا من جهود تغير مستقبلنا ومستقبل أبنائنا."

وشددت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة التصدي للتلوث البلاستيكي من جميع الزوايا ومن ذلك اتباع أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة. وقالت إن هذا يتطلب توعية المنتجين والمستهلكين بالبدائل وما يمكنهم فعله سواء على صعيد سلسلة الإنتاج أو أثناء شراء السلع لتقليص كمية البلاستيك التي ينتهي بها الأمر في المحيطات والأنهار والجبال والحياة البرية وأجساد البشر أيضا.