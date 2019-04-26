قلق أممي إزاء احتجاز أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي في اليمن

وذكرت المنظمة أنها تعمل مع السلطات اليمنية لضمان الوصول إلى المهاجرين، وتعمل على تنسيق استجابة المجتمع الإنساني، مع التركيز على الاحتياجات الحرجة مثل الرعاية الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وحثت الأمم المتحدة السلطات المحلية على العمل مع المجتمع الإنساني لإيجاد بدائل أكثر أمانا للاحتجاز، وضمان توفير مجموعة كاملة من خدمات الحماية للمحتجزين.

