 

قلق أممي إزاء احتجاز أكثر من 2000 مهاجر غير شرعي في اليمن

IOM
من الأرشيف: فرق المنظمة الدولية للهجرة تساعد مهاجرين صوماليين وإثيوبيين في اليمن.
26 نيسان/أبريل 2019
المهاجرون واللاجئون

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن السلطات في عدن قامت منذ يوم الأحد بجمع واحتجاز أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي، معظمهم من الإثيوبيين، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الظروف التي يحتجز فيها هؤلاء المهاجرون، ومن بينهم 400 طفل على الأقل. 

وذكرت المنظمة أنها تعمل مع السلطات اليمنية لضمان الوصول إلى المهاجرين، وتعمل على تنسيق استجابة المجتمع الإنساني، مع التركيز على الاحتياجات الحرجة مثل الرعاية الصحية الأساسية والغذاء والمياه والصرف الصحي.

وحثت الأمم المتحدة السلطات المحلية على العمل مع المجتمع الإنساني لإيجاد بدائل أكثر أمانا للاحتجاز، وضمان توفير مجموعة كاملة من خدمات الحماية للمحتجزين.
 

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